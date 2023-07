Skrekknatt: – Var livredd

Franske RMC meldte fredag at PSGs Gianluigi Donnarumma og kjæresten Alessia Elefante ble utsatt for innbrudd i eget hjem natt til fredag.

De to skal ha blitt bakbundet av tyvene, ifølge radiokanalen.

I et intervju med italienske Libero Quotidiano snakker keeperen om hendelsen.

– Å plutselig se fremmede i huset klokken tre om morgenen er den verste følelsen man kan ha, sier Donnarumma ifølge avisen.

Han forteller at forloveren måtte gi fra seg alt av verdi. Det eneste han tenkte på var likevel kjærestens sikkerhet.

– Det var mye frykt, og jeg var veldig redd for at noe skulle skje med Alessia. Jeg var hjelpeløs, bundet opp, jeg kunne ikke gjøre noe, sier Donnarumma.

– Det var virkelig et øyeblikk av dyp redsel og en spesiell bekymring for henne. Jeg var livredd for at de kunne skade henne, sier 24-åringen.

Flere medier skriver at tyvgodset som ble tatt har en verdi på om lag 500 000 euro, som tilsvarer 5,7 millioner norske kroner.

– Vi snakker ikke så godt fransk, så det var vanskelig å forklare disse menneskene hvor ting var, utdyper italieneren.



Donnarumma og Elefante bor foreløpig på et luksushotell i nærheten. Det er uklart når de vil returnere til hjemmet.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer, fordi etterforskningen fortsatt pågår. Vi måtte forlate leiligheten vår slik at etterforskerne kunne jobbe, sier PSG-spilleren.

Donnarumma er den foreløpig siste av en rekke fotballspillere som har blitt utsatt for innbrudd.

Victor Lindelöf, Raheem Sterling, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Marco Verratti og også norske Mathias Normann har opplevd det samme.



Italieneren med en fortid i Milan har spilt for Paris-klubben siden 2021.

I EM-finalen i 2021 ble keeperen den store helten, for Italia-laget som slo England 3-2 i finalen etter straffesparkkonkurranse.