Skjelles ut for dette: – Stopp!

Argentina gikk på et knepent 0-1-tap i sin første VM-kamp mot Italia.

Yamila Rodriguez ble byttet inn etter 77 minutter, men reaksjonene hun har fått de siste dagene dreier seg ikke om fotball.

For på kroppen har 25-åringen flere tatoveringer, og særlig én har vakt oppsikt.

På venstrefoten kan man nemlig se den portugisiske superstjernen Cristiano Ronaldo:

RONALDO-HYLLEST: Yamila Rodriguez har tatovert Al Nassr-stjerne Cristiano Ronaldo på foten. Over ser man også Diego Maradona. Foto: Juan Mabromata

Fansen reagerer

Det har ikke blitt godt mottatt i hjemlandet, der Lionel Messi naturligvis er den store helten.

– Å være Ronaldo-fan er ok, men å kaste hat på Messi? Du fortjener ikke å gå med Argentinas farger, skriver en av brukerne som har fått flest likerklikk på spillerens siste innlegg.



Kritikken reagerer Rodriguez sterkt på.

– Vær så snill og stopp. Jeg føler meg ikke bra av det. Når sa jeg at jeg er «anti Messi»? Det skriver hun i en Instagram-story, ifølge Aftonbladet og CNN.

Spissen, som spiller for Palmeiras, tar et oppgjør med hatmeldingene.

– Slutt å si ting jeg ikke har sagt, for det får meg til å føle meg dårlig, freser hun.



I AKSJON: Argentinas Yamila Rodriguez mot Italia. Foto: David Rowland

Ronaldo-fan

Argentineren har tidligere uttalt at Ronaldo er hennes idol, men det gjør ikke at hun misliker Messi, ifølge Rodriguez selv.

– Messi er en fantastisk kaptein for landslaget vårt, men å si at idolet mitt er «CR7» betyr ikke at jeg hater Messi. Det betyr at jeg liker en annen spiller mer, som inspirerer meg, skriver Rodriguez og fortsetter:

– Hva er problemet? Alle trenger ikke bare like spillere fra sitt eget land, fortsetter søramerikaneren.



MESTER: Lionel Messi og Argentina med VM-trofeet i fjor. Foto: Juan Mabromata

Messi ledet Argentina til VM-gull i fjor. Han har også vunnet Gullballen syv ganger.



Argentinas kvinnelandslag har to kamper igjen mot Sør-Afrika og Sverige i VMs gruppe G. Sistnevnte leder gruppen.