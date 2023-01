Skjebneuke for Sahraoui: – Jeg tar valget når pengene er på bordet

Juvelen kan være inne i sin siste uke som Vålerenga-spiller. Han innrømmer at situasjonen kan være slitsom.

– Det kan bli litt mye med at alle vil ha tak i meg. Det blir mange telefoner, jeg må ta valg og sånne ting. Jeg prøver å være rolig og å ha litt is i magen. Det er en uke igjen, sier Sahraoui til TV 2.

Han er tilbake i Oslo etter VIFs treningsleir på Marbella, der han også benyttet fritiden til å spise middag med agent og onkel Mohamed Fellah.

– Jeg har bare bedt ham gå på jobb og finne frem mest mulig ting, så kan jeg ta et valg. Det er mye spennende. Vi får se hva som skjer, sier Sahraoui om familiesamarbeidet.

Bekrefter avslått bud

Tiden frem mot 1. februar, natt til neste onsdag, blir avgjørende for driblefantens fremtid; med et knapt år igjen av kontrakten er alle involverte parter innforstått med at 21-åringen kan forlate Oslo-klubben.

Så langt i januar har det kommet ett bud: Belgiske OH Leuven la 15 millioner kroner på bordet, men Vålerenga takket nei. Det bekrefter sportssjef Joacim Jonsson.

Han gjentar det han har sagt flere ganger: Spillerlogistikk er ikke matematikk, men VIFs plan er at det er Sahraouis tur til å bli solgt nå.

– Han ser ut som en million her ute, sier salgsmann Jonsson, men han virker ikke overbevist om at stortalentet forsvinner i denne omgang:

– Sånn som det ser ut nå, spiller han i Vålerenga utover, men det kan skje fort i denne bransjen.

Krever nærmere 20 mill.

Slik TV 2 forstår det, vurderer flere nederlandske og belgiske klubber å legge inn et offisielt bud på Sahraoui før overgangsvinduet stenger.

– Alt kan skje den siste uken her, sier Sahraoui.

– Er det vanskelig å stå midt i spekulasjonene?

– Jeg tipper det kommer til å bli mye verre fremover.

– Det er et stort valg å ta. Vi får se om det kommer noen interessante ting på bordet, sier Sahraoui.

Selv om Vålerenga avslo Leuven-budet på 15 millioner kroner, skal det ikke være langt unna det de krever for den offensive midtbanespilleren.

Skulle noen nærme seg 20 millioner kroner, vil VIF trolig åpne døren for et salg.

– Hva mener du selv at VIF kan kreve for deg?

– Jeg har ikke veldig mye igjen av kontrakten. Det er normalt at jeg kommer til å gå for en billig penge hvis jeg går. Dette tror jeg Joacim og Fellah har god kontroll på. Det er sikkert god dialog og avtaler om hvilke summer som passer dem, sier Sahraoui.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo svarer slik på hva som skal til for å selge U21-landslagsspilleren:

– Det er vel at han får et tilbud som han selv er fornøyd med, og vi får en pris som Vålerenga kan leve med. Så vidt jeg vet, er ikke noen av de tingene på bordet ennå.

Vurderer ny kontrakt

– Merker du at Sahraoui er i en anspent situasjon utenfor banen?

– Nei, han står på som han alltid gjør på trening, og er veldig profesjonell. Jeg kan ikke si jeg merker det på noen som helst parameter, sier Fagermo.

Selv om kontrakten går ut ved nyttår og en overgang til utlandet virker mest nærliggende, åpner Sahraoui også for å forlenge VIF-avtalen.

– Absolutt. Alt sammen er aktuelt. Jeg må ta alle muligheter veldig seriøst, sier han.

Ifølge Fagermo pågår det ikke samtaler om en forlengelse nå, men det kan endre seg etter 1. februar.

– Vi får se om han forsvinner. Gjør han ikke det, vil den dialogen komme, sier treneren.

Før den tid tikker klokken høyere og høyere for Sahraoui etter hvert som de avgjørende timene av overgangsvinduet nærmer seg.

– Er du Vålerenga-spiller om en uke eller ikke?

– Det er vanskelig å si. Jeg skulle gjerne vært begge deler, men det går ikke. Jeg tar valget når pengene er på bordet.