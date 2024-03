Skaper storm: – Det er kvalmt

Se England mot Belgia på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.30.

Det skapte store overskrifter og utløste massiv kritikk da det ble kjent at Ben White hadde takket nei til spill for det engelske landslaget i mars.

SAND MELLOM TÆRNE: Milly White delte dette bildet fra Dubai lørdag. Foto: Instagram

Da Arsenal-spillerens kone, Milly White, la ut et bilde fra stranden i Dubai samme dag som kampen mot Brasil lørdag kveld, ble igjen satt søkelys på Ben White.

De ser ut til å kose seg med kortspillet Uno ved bassengkanten.

– Til og med når jeg spiller Uno med kjæresten min gjør jeg alt for å vinne, fortalte White i et intervju med The Guardian tidligere i år.

Men at White ikke vil konkurrere for det engelske landslaget, har falt mange tungt for brystet.

Kraftige reaksjoner

Tidligere Tottenham- og Portsmouth-manager Harry Redknapp langet nylig ut mot White på Talksport.

Redknapp mener at landslagsdøren bør være lukket for Ben White.

– Han har fått muligheten. Vil du ikke spille for England? Fortell det til dem med over hundre landskamper. Bobby Moore, Peter Shilton, David Beckham og Wayne Rooney. Fortell det til Billy Bonds, som ikke fikk en eneste kamp, men som burde gjort det, sier Redknapp.

FYRER LØS: Tidligere manager Harry Redknapp. Foto: Joe Giddens / Pa Photos / NTB

– Det er kvalmt, legger den tidligere manageren til.



Den profilerte The Times-journalisten Henry Winter tror White vil angre.

– Uansett hva Arsenal-høyrebacken oppnår i sin klubbkarriere, kan han komme til å skjemmes den dagen han takket nei til å spille for landet sitt, skrev Winter for The Times da White-avslaget ble kjent.

LAGKAMERATER: Ben White og Martin Ødegaard i Arsenal. Foto: Richard Sellers / Pa Photos / NTB

Tidligere Sky Sports-programleder Jeff Stelling mener det er umusikalsk at det deles feriebilder samme dag som England spiller kamp.

– Jeg har sympati med folk som spiller kort, men ikke Ben. Hva er det han gjør? sier Stelling på Talksport.



Bare fire landskamper

Det er ikke første gang at White takker nei til England. Underveis i Qatar-VM i 2022 forlot White troppen av «personlige årsaker».

Ifølge The Telegraph havnet White på kant med landslagsassistent Steve Holland i forkant av hjemreisen. Holland stilte White et fotballfaglig spørsmål som Arsenal-spilleren ikke kunne svare på, melder avisen.

REISTE HJEM: Ben White var en del av den engelske VM-troppen i 2022, men forsvarsspilleren reiste hjem tidligere. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

White har flere ganger vært åpen om at han ikke er interessert i fotball. Dette trakk også Holland frem i samtalen, skriver The Telegraph.

På en pressekonferanse etter at saken kom ut i The Telegraph avviste Englands landslagssjef Gareth Southgate at White-avslaget hadde noe å gjøre med Holland-episoden i 2022.

– Jeg snakket med ham etter Qatar, for jeg ønsket å ta ham med. Det var tydelig at han var tilbakeholden. Jeg vet ikke hvorfor, sa Southgate da han presenterte troppen i midten av mars.



– Jeg må respektere det. Jeg ønsker å ha døren på gløtt for ham, for han er en god spiller som kan utgjøre en forskjell for England, men er ikke tilgjengelig for oss. Det er ikke noe problem mellom oss, fortsatte han.



Ben White står med fire landskamper for England siden debuten i 2021.