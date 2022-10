Skandalen Benzema alltid vil bli husket for: – Vanskelig tid

Etter at Karim Benzema hadde mottatt Gullballen, ble seerne og gjestene i salen vitne til et rørende øyeblikk.

Benzema kalte opp hans mor Wahida og sønnen Ibrahim. Da hadde Gullballen-vinneren nettopp sagt følgende:

– Det var vanskelig og hardt for familien min også.

Det han snakket om var de vanskeligste årene i karrieren hans.

STOLT ØYEBLIKK: Karim Benzema kysser sønnen Ibrahim på hodet etter å ha vunnet Gullballen. Foto: FRANCK FIFE

År som innebar utestenging fra landslaget og en dom for utpressing av en tidligere landslagskamerat.

– Det var en vanskelig tid der jeg ikke var en del av det franske landslaget, men jeg ga aldri opp. Jeg er veldig stolt over reisen min hit. Det var ikke lett, sa Benzema fra podiumet.

Helt tilbake i 2015 kom nyheten som sjokkerte en hel fotballverden. Benzema var siktet for medvirkning til utpressing av landslagskameraten Mathieu Valbuena.

Det hele dreide seg om at Valbuena skal ha blitt presset for penger for en sex-video, som var stjålet fra mobiltelefonen hans.

Benzema har hele tiden benektet anklagene om å være involvert. Real Madrid-stjernen har hele tiden hevdet at han tok kontakt med Valbuena for å hjelpe ham ut av situasjonen.

Det skulle ta seks år før Benzema fikk ta på seg den blå landslagsdrakten igjen. I mellomtiden hadde Frankrike vunnet VM.

VAR LAGKAMERATER: Mathieu Valbuena og Karim Benzema før en VM-kamp i 2014. Foto: FRANCK FIFE

Har hele tiden nektet for anklagene

For mens det franske landslaget herjet på den internasjonale scenen, jobbet Karim Benzema med å renvaske seg fra anklagene.

Det klarte han aldri. I juni i år, hele sju år etter han først ble siktet, ble det kjent at Benzema ikke kom til å anke dommen på et års betinget fengsel og en bot på rundt 750 000 kroner.

Benzema har aldri tilstått å ha hatt noe med utpressingen å gjøre. Derfor var det ventet at han ville anke dommen, men hans advokat uttalte at Benzema var «utmattet» av situasjonen.

– Det er en juridisk sannhet, men det er ikke virkeligheten, sa Huguer til L'Equipe.

En uke etter at det ble bekreftet at Benzema ikke kom til å anke saken, snakket Valbuena om situasjonen med franske RMC.

Han var glad for at han endelig kunne legge saken bak seg, etter et sju år langt mareritt.

– Jeg er ikke sint, jeg bærer ikke nag, sa Mathieu Valbuena til RMC Sport.

– Har ikke bare vært smertefritt

Mandag ble Benzema hyllet med den største individuelle prisen man kan vinne som fotballspiller. Selveste Gullballen. Prisen kun de aller beste får.

– Dette er jo et slags comeback, egentlig. Dette er en mann som har vært ganske omstridt. Han har blitt kastet ut fra landslaget, han har vært litt utstøtt og kanskje også litt uglesett, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt under Gullballen-sendingen.

ELDSTE VINNER SIDEN 1956: Karim Benzema på podiet sammen med sin mor Malika, far Hafid og tidligere Gullballen-vinner og fotballegende Zinedine Zidane. Foto: FRANCK FIFE

Etter flere sesonger med lite mål for Real Madrid, var Benzema tilbake med et smell i 2018/2019-sesongen. Siden har det kun gått én vei. Oppover.

I 2021 var Benzema tilbake i den franske landslagsdrakten. Om litt over en måned venter et nytt VM for regjerende mester Frankrike. Da med Gullballen-vinner Karim Benzema på banen.

– Nå er på en måte boomerangen kommet hele veien tilbake. Han er anerkjent som verdens beste fotballspiller for forrige sesong. Det må kjennes utrolig godt, for det har ikke bare vært smertefritt på denne veien.