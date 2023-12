«Skam den som gir seg»

FOTBALL OG FØLELSER: Mimmi Löfwenius Veum har hatt et ellevilt år som har satt alle følelsene i sving, både på godt og vondt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Punktert lunge. Comeback. Seriegull. Sjokkovergang. Slengkyss. Landslagsdebut. Marerittskade. Et ellevilt år skulle krones med nok et gull, men for Mimmi Löfwenius Veum endte cupfinalen på båre.

To av hennes største drømmer gikk i oppfyllelse i løpet av to uker. Seriegull med Vålerenga og landslagsdebut i en alder av 29.

Mimmi Löfwenius Veum skulle krone en ellevill sesong med cupgull og kongepokal på Ullevaal stadion.

Så langt kom hun aldri.

– Det var bare… Angst og panikk. Det gjorde fryktelig vondt, og så fikk jeg panikk. Reaksjonen skyldes nok litt begge deler, sier Mimmi Löfwenius Veum til TV 2.



SKRIK: Mimmi Löfwenius Veum skrek av smerte da hun gikk i bakken under cupfinalen. Foto: Annika Byrde

Like før pause i årets siste kamp går Vålerenga-spissen i bakken etter en duell. Skrikene som kommer fra gressmatta på Ullevaal levner ingen tvil.

29-åringen har opplevd samme type smerte før.

– Jeg visste det. Jeg hørte et riv og et knak og kjente at det var alvorlig. Jeg røk korsbåndet i det andre kneet i fjor, og da vet du hvordan det føles. Det var et sjokk og en sorg.



ETT ÅR: Å rehabelitere kneet kommer til å ta minimum ett år, i følge prognosene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Vålerenga taper cupfinalen mot Rosenborg. Dagen etter får hun den endelige bekreftelsen. I kneet er det omfattende skader. Den svensk-norske kraftspissen er ute i minst ett år, åtte måneder etter comebacket.

OMFATTENDE: Bare bakre leddbånd fungerer. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Drømmene svever et sted der borte

I huset hjemme på Kløfta er det pyntet til jul. Nisser, pepperkakehus og stemningsfulle lys fyller stuen der Löfwenius Veum beveger seg sakte rundt på krykker.



Det er oppturene jeg henter energi fra nå. Jeg tenker på alle de fine tingene som har skjedd i år, og er glad og takknemlig for det. Mimmi Löfwenius Veum

Kneet er bandasjert og rammes inn av en stor sort skinne. 29-åringen jobber fortsatt med å godta situasjonen hun har havnet i.

– Det er mye følelser. Noen dager er bedre enn andre. Da klarer jeg å fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Og så er det noen dager som er mer som et sammenbrudd, sier Vålerenga-spilleren.



TØFFE DAGER: Mimmi Löfwenius Veum har hatt noen tøffe dager etter at hun fikk sin andre alvorlige kneskade på to år. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Det er bare et og et halvt år siden spissen, kjent for sin voldsomme «attitude» og trøkk, gjorde comeback.

Fjorårssesongen gikk sin gang uten at profilen spilte et eneste offisielt minutt. Også da var det en korsbåndsskade som sto i veien.

– Det er en stor kamp å klare å fokusere på de tingene du får gjort noe med. Noen morgener våkner jeg og tenker: «Fy faen. Jeg blir bare liggende i sengen i dag.» De fleste dagene prøver jeg bare å komme meg opp, men jeg tillater meg å ha noe jævlig dårlige dager også, sier Löfwenius Veum.



Men denne sesongen har hun vært god. Så god at den etterlengtede innkallingen fra landslaget omsider kom.

Tårene rant da Ja Vi Elsker ble spilt på Ullevaal, før hun spilte sine første minutter med det norske flagget på brystet.



– Det er dette med drømmer. I perioder kjennes de så jævlig langt unna, og man opplever motgang på motgang. Og så plutselig, når man nesten ikke har våget å tro på det, så klarer man å stoppe opp å kjenne på følelsene. Jeg kjente på en enorm takknemlighet og stolthet.

HILSNINGER: Fotballspilleren har fått hilsninger og blomster etter at hun skadet seg. Blant annet fra kvinnelandslaget, som hun akkurat var blitt en del av. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Löfwenius er født i Sverige, men har bodd i Norge i mange år og er norsk statsborger.

Også til kampene etter debuten sto spissen på landslagstrener Leif Gunnar Smeruds liste. Nå kan det bli lenge til hun kan ikle seg landslagsdrakten igjen.

– Jeg er så jævlig glad for at jeg var 100 prosent til stede da jeg fikk debuten. Jeg var overlykkelig.

Sjokkovergang og slengkyss

Å få spille på det norske landslaget hadde vært en drøm i mange år. For å komme nærmere målet tok hun et kontroversielt valg.

26. juli i år annonserte kraftspissen at hun byttet klubb. Löfwenius Veum, som til da hadde spilt for LSK kvinner, var klar for erkerivalen Vålerenga.

– De reaksjonene jeg har fokusert på har vært veldig gode. Og de andre reaksjonene, de lever jeg veldig godt med, sier den energiske fotballspilleren.



TRIVES: Den 29 år gamle Vålerenga-spissen kjenner at hun har funnet sin plass i Vålerenga. Foto: Lise Åserud

Spissen, som tidligere har posert i en T-skjorte med påskriften «hater enga», var blitt kongeblå.

Attpåtil kalte hun klubbyttet for en «nobrainer». Det var et enkelt valg. Et valg hun var sikker på kom til å ta henne nærmere drømmene sine.

– Det har vært helt enormt. Det var helt riktig for meg. Jeg har utviklet meg masse i den korte perioden, og jeg har opplevd ting som jeg har hatt som mål i lang tid. Vi kom oss til cupfinalen, vi vant seriegull, jeg fikk spille Champions League og jeg ble tatt ut på landslaget. Jeg har kommet til et sted hvor jeg kan være meg selv 100 prosent, sier Löfwenius Veum.



Her sender hun slengkysset:

Kanskje var det derfor hun sendte et slengkyss mot LSK-benken da hun scoret for Vålerenga i hatoppgjøret mellom hennes gamle og nye klubb.

Kampen endte 2-2, men huskes for Löfwenius Veums gest.

– Jeg har aldri tenkt over slike ting. Det bare skjer og jeg lever veldig godt med det. Det er «passion». Jeg hyller når det blir blest rundt kvinnefotballen. Jeg elsker det og vi trenger mer av det. Dersom min måte å være på kan bringe både positiv og negativ blest rundt kvinnefotballen så lever jeg godt med det. Vi fortjener mer oppmerksomhet.

TAKKNEMLIG: Mimmi Löfwenius er takknemlig for at ektemannen står så støtt når utfordringene dukker opp. Her fra i våres med de to sammen med barna, samt tidligere lagvenninne Laura Gashi. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Fy faen, det er så typisk min flaks

Førstkommende tirsdag starter hun på den første delen av veien tilbake. Kneet skal opereres.



På mange måter ender sesongen slik den startet. Under en treningsleir på Marbella i vår fikk den svenske profilen en lunge punktert under en akupunkturbehandling.

– Jeg skulle spille min første hele match siden forrige kneskade, og så skjedde det uhellet. Jeg tenkte bare «fy faen, det er så typisk min flaks».



Til tross for mye motgang, to kneskader på to år og en punktert lunge, har hun et sterkt ønske om å fortsette karrieren.

– Planen min er å spille fotball. Alltid. Jeg har så mye tid å ta igjen, så jeg har sett for meg å spille fotball i ganske mange år til. Jeg tar en dag om gangen og forsøker å rehabilitere meg tilbake til et normalt fungerende kne. Så får vi se etter det.

Hun er takknemlig for at ektemannen Sondre står så støtt i utfordringene som har kommet på veien. Uten han hadde det ikke vært mulig.

Og når julefreden senker seg for folk flest har familien på fire nok å holde fingrene i. De har kjøpt et hus som skal renoveres. At en av dem skulle gå på krykker i denne perioden var ikke en del av planen.

Likevel triller Mimmi Löfwenius Veum en femmer på terningen når hun får spørsmål om hvilket terningkast hun vil gi året som har gått. Det ble mange sportslige oppturer, tross alt. Kanskje ligger det flere og venter.

VED GODT MOT: Vålerenga-spissen er ved godt mot, og plan A er å komme tilbake på fotballbanen når hun har rehabelitert kneet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Mine drømmer kommer alltid til å være der, men jeg prøver å fokusere på de små delmålene som gjør at jeg kan komme nærmere de store drømmene igjen. Den dagen man legger opp så er det viktig å kjenne på at man har vært til stede i alle opplevelsene. Det har jeg prøvd på og det føler jeg at jeg har fått til.

– Kanskje det er derfor dagene i etterkant av skaden har gått såpass bra som de har gjort, fordi jeg sitter igjen med så mange gode følelser og minner over året som har vært.

Med seg på veien har hun det svenske ordtaket: «Skam den som gir seg»