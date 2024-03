– Skal vi bare kaste ham vekk?

– Det er vondt å se på. Det er altfor enkelt.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen gir Norges stopperpar stryk på situasjonen som sørget for at Slovakia kunne reise fra Ullevaal med 1-1.

– Det er «basic», enkle ting som går feil, mener Gulbrandsen.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det var en elendig involvering av Leo Skiri Østigård da Slovakia rappet ballen og scoret ved Ondrej Duda.

– Det er en enkel ball som Østigård skal ha kontroll på 100 av 100 ganger, men vi har sett før at han svikter i avgjørende situasjoner. Så var det selvfølgelig følgefeil på følgefeil i boksen, sier Mathisen.

SMELL: Leo Skiri Østigård måtte se Slovakia utligne fire minutter før full tid. Midtstopperen mistet ballen i forkant av målet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Østigårds stopperkollega Kristoffer Vassbakk Ajer ble rundlurt før målet.

– At Ajer blir dratt av så enkelt rett foran mål, er ikke greit. Å bli dratt av og selge seg som siste forsvarsspiller er barnelærdom i forsvarsspill. Det går igjen på noen av målene vi slipper inn, sier Solveig Gulbrandsen.

Solbakken: – Ikke pent

Østigård var rasende på dommeren etter utligningen. Han ville ha frispark.

– Jeg vinner jo først ballen fra ham. Så kan jeg sikkert skyte den ut til sidelinjen. Selvfølgelig vil jeg vinne ballen, så tar jeg en touch og føler jeg blir tatt litt på høyrefoten. Så da faller jeg, forklarer Østigård til TV 2.

ØSTIGÅRDS MAKKER: Etter å ha spilt høyreback i fredagens kamp mot Tsjekkia, var Kristoffer Vassbakk Ajer inne som midtstopper mot Slovakia tirsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er muligens et frispark på Leo. Så tapte vi et par dueller inni der. Det er alltid vanskelig innenfor egen 16-meter. Man må passe seg for ikke å lage straffespark, men vi skal selvfølgelig avverge målet, sier Ajer til TV 2.

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk se baklengsmålet i TV 2-intervjuet.

– Det er ikke pent, for både Kristian (Thorstvedt) og Patrick (Berg) kan gjøre det bedre. Kanskje skal Kristoffer (Vassbakk Ajer) stå mer på beina én mot én i den situasjonen, sier Solbakken, før han vurderer Østigård.



– Han blir litt het, mener landslagssjefen.

Tar Østigård i forsvar

Jesper Mathisen tror Østigård lar seg prege.

– Østigård spiller store klubbkamper og er i en gigantisk klubb i europeisk målestokk, men dette gjør ham usikker. Det var flere feil på baklengsmålet, men det var Østigård som dessverre hadde den største feilen. Han skulle hatt full kontroll. Han skal egentlig bare stå og la det bli innkast eller støttepasning, men ikke selg deg! Ikke legg deg ned på det viset, sier han.

Mathisen utfordret Solbakken på om han kan stole på Østigård.

– Jeg tror at han med litt jevnere spilletid i klubblaget, er kommet for å bli i landslaget. Vi har stor tro på å utvikle Leo. Derfor har vi kjørt ham opp i ledergruppen, for å gi ham større ansvar og ikke være så presset, sier Solbakken, som ble konfrontert med at Østigård så preget ut.



Landslagssjefen mener Østigård så god ut i de bedre periodene til Norge.

– Skal vi bare kaste ham vekk? Har vi så mange gode stoppere som kan komme opp på nivå? Det tror jeg ikke vi skal gjøre? Jeg tror heller vi skal bygge Leo og sørge for at han blir enda bedre, sier Solbakken.

– Stoler på disse guttene

Solbakken forteller at han vurderte å sette inn Jesper Daland på tampen, men at han ikke ønsket å bruke det sjette byttet for å øve til alvoret starter.

– Jeg tror vi bare må si at Kristoffer Vassbakk Ajer, Andreas Hanche-Olsen og Leo Skiri Østigård er de beste midtstopperne vi har per i dag. De er gode på veldig mye, og de har satt en fot feil her og der, sier Solbakken.

Den tidligere FC København-treneren har stor tro på stopperne.

– Min «record» på sonespill i Europa med FCK, både med gode og dårligere FCK-utgaver, er veldig, veldig bra. Jeg tror de får det til. Vi stamper litt i et traume. Det er mentale barrierer. Det er selvfølgelig derfor vi gjør det igjen og igjen, sier Solbakken.

SVERGER TIL SONEFORSVAR: Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg stoler på disse guttene, og jeg er helt sikker på at de kommer tilbake. Vi må bli bedre i boksen, sier landslagssjefen.

Solbakken roser Ajer og Østigård for spillet i de gode periodene.

– Måten de spilte på i første omgang, må vi bygge videre på. Å holde på ballen er også en måte å forsvare oss på. Hvis vi er deres banehalvdel, holder vi dem unna vårt mål. I dag Leo og Kristoffer en stor del av det. Hvis de ikke hadde transportert ballen opp, hadde vi ikke skapt alle de sjansene.

Ajer er inne på det samme.

– Vi var veldig gode i det oppbyggende spillet i store deler av kampen, så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg hjelper godt til med den gode, offensive fotballen. Det er viktig å huske det, sier Brentford-spilleren.