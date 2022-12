– Skal sikre avtalen

Ryktene om hvor Cristiano Ronaldo tar turen etter Manchester United-exiten i November har svirret lenge. Flere ganger har Al-Nassr, klubben fra Saudi Arabia, blitt presentert som alternativ.

Den spanske avisen Marca var først ute med å melde stjernespissens kontroversielle overgang. Samme avis melder nå at Al-Nassr forsøker å signere Sergio Ramos for å gjøre avtalen mer attraktiv for Ronaldo.

36-åringen spilte 16 år i Real Madrid, og har vært Paris St. Germain-eiendom siden 2021. I følge Marca skal flere av toppene i Al Nassr ha planlagt en tur til Madrid for å overbevise den spanske forsvareren.

Den italienske delen av DAZN meldte at de hadde fått en uttalelse av Benficas president Rui Costa angående Argentina-juvel, Enzo Fernández. I følge 90min skal Costa ha sagt til DAZN at de ikke ønsker å selge argentineren i januar, med mindre de får et tilbud på mer enn 120 millioner euro.

Nå har klubbpresidenten svart på Benficas hjemmesider og avkreftet at han har gitt denne uttalelsen som har spredd seg i Italia. Benfica ønsker å beholde 21-åringen.

Både Chelsea, Liverpool og Manchester United skal ha uttrykt interesse for unggutten.

The Athletic melder at Chelsea skal ha «positiv fremgang» rundt N'Golo Kantés nye avtale med London-klubben. Franskmannens nåværende kontrakt går ut ved sesongslutt, og 31-åringen aksepterte ikke klubbens nye forslag i sommer.

I følge italienske Gazzetta skal en annen franskmann forlenge avtalen med sin nåværende klubb. Avisen melder at Olivier Giroud skal forlenge med AC Milan til 2024.

Arsenal fortsetter jakten på ukrainske Mykhailo Mudryk, i følge TeamTalk. 21-åringens nåværende klubb Shakhtar Donetsk bekrefter at forhandlingene om midtbane-spilleren fortsetter. Den ukrainske klubben skal ha avslått et bud fra The Gunners på 55 millioner euro.