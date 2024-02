– Skal han ta det neste steget, så må han bytte

En måned før privatlandskampene mot Slovakia og Tsjekkia ser landslagssjef Ståle Solbakken med uro på situasjonen til Leo Skiri Østigård (24) i Napoli.

Østigård startet på benken mot Barcelona i Champions League. Der ble han sittende hele kampen.

Napolis nyansatte trener Francesco Calzona valgte å fortsette med Amir Rrahmani og Juan Jesus i midtforsvaret, som også var de to foretrukne stopperne under Walter Mazzarri.

– Må bytte så fort som mulig

Østigård startet riktignok både mot Genoa og Milan, men i begge kampene ble han byttet ut ved pause.

24-åringen fra Åndalsnes fikk de siste fem minuttene i 1-1-kampen mot Cagliari på Sardinia søndag. Der kom han inn for å forsvare ledelsen, men den røk seks minutter på overtid.

Etter kampen var trener Calzona oppgitt over måten baklengsmålet kom på.

– Jeg satte inn Leo Østigård fordi han er god på hodet og jeg visste at dette kunne skje på slutten, sa han etter kampen.

Fakta: Østigårds spilletid denne sesongen Serie A: 16 kamper - 964 minutter. Champions League: Fire kamper - 185 minutter Coppa Italia: En kamp - 90 minutter Supercup: To kamper - 50 minutter Totalt: 1289 minutter

– Østigård må bytte klubb så fort som mulig. Dessverre ble det ikke noe av i januar, men det blir nok et skifte til sommeren, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Landslagssjef Ståle Solbakken mener spilletid er helt avgjørende for at Østigård skal ta nye steg.

– Leo spiller for lite med tanke på å få flyt i den utviklingen han skal ha for å bli en stabil, topp internasjonal stopper. Da Leo var på sitt beste for oss, var da han spilte de 15-18-kampene på rad for Genoa. Det gir en annen trygghet for Leo med tanke på timingen i spillet hans, sier Solbakken.

FRYKTLØS: Spensten og hodestyrken til Østigård har vært viktig for landslaget. Foto: MIGUEL VIDAL

Vil se ham i denne klubben

Landslagssjefen ser flere tegn han ikke liker.

– Nå er det den tredje eller fjerde treneren som Leo har i Napoli. Han kommer stadig tilbake i den samme situasjonen. Han konkurrerer om å være stopper nummer tre eller fire bak de to som startet mot Barcelona. Det var jo store diskusjoner om han skulle gå nå, forteller Solbakken.

Foto: Lise Åserud /NTB

Han tror Østigård kan ha godt av å komme inn i et nytt miljø der han får tillit over tid.

– Vi snakker sammen jevnlig. Jeg tror ikke det er noen hemmelighet for noen at Leo ønsket seg ut. Men januar-vinduet er vanskelig. Nå kommer det inn en ny trener. Jeg er ganske sikker på at hvis Leo skal ta det neste steget, så må han bytte, sier Solbakken.



Stamsø-Møller mener at en av den spenststerke forsvarsspillerens tidligere klubber bør være neste destinasjon.

– Jeg mener Genoa hadde vært best for alle parter. Trygge omgivelser for Leo, og et sted han antakelig spiller fast.



Husker du denne?