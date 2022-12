– Skal bestemme seg i januar

Det er knyttet stor spenning til hvilken klubb Jude Bellingham velger å gå til under sommerens overgangsvindu. 19-åringen har blitt koblet til Liverpool over lengre tid, men i følge det engelske nettstedet Goal skal Meyerside-klubben få hard konkurranse fra Real Madrid.

Fjorårets Champions League-vinnere skal i følge nettstedet prioritere en avtale med Borussia Dortmund for å sikre seg midtbane-talentet. Ifølge Liverpool Echo kommer Bellingham til å sette seg ned med Dortmund i januar for å ta et valg.

Kilder til ESPN forteller at Erik ten Hag er frustrert over at han ikke fikk tak i nederlenderen Cody Gakpo, som nylig ble bekreftet som Liverpool-spiller. Likevel håper manageren for Manchester United at han kan finne en midlertidig erstatter for Cristiano Ronaldo i januar.

Likevel melder SkySports at Manchester United ikke kommer til å bruke mye penger i januar, men heller prioritere å bruke penger i sommer.

Portugiseren João Félix er en av spillerne som er tilgjengelige for en overgang, melder talkSport. Angrepsspilleren til Athletico Madrid skal ha blitt oppsøkt av flere Premier League-klubber som Manchester United, Arsenal og Chelsea. For å få tak i spilleren må den nye arbeidstakeren punge ut 8 millioner Euro for et lån.

En annen ettertraktet portugiser er Rafael Leão, som sikret to mål i VM. Det italienske nettstedet Calciomercato melder at Pep Guardiola skal være villig til å i fra seg Jack Grealish til AC Milan for å få 23-åringen til Manchester City.

I følge Express leder Arsenal løpet om å signere serberen Sergej Milinkovic-Savic. 27-åringen har tilbragt de siste 7 årene hos Lazio i italienske Serie A.

Leeds nærmer seg en avtale om Red Bull Salzburg kaptein Maximilian Wöber, melder Fabrizio Romano gjennom TeamTalk. Den 24 år gamle forsvarsspilleren skal gå for 9,75 millioner euro.