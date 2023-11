Skadet Haaland mister Skottland-kampen

En smell i foten gjør at Erling Braut Haaland ikke blir med landslaget til Glasgow. Det bekrefter landslaget i en pressemelding lørdag formiddag.

Det er i samråd med medisinsk ansvarlig Ola Sand og landslagssjef Ståle Solbakken at Haaland har tatt avgjørelsen om at han må melde forfall til EM-kvalifiseringskampen mot Skottland.

Haaland skadet seg i kampen mot Færøyene torsdag. Se situasjonen her:

– Skaden er ikke alvorlig, men han har såpass mye smerter og noe innskrenket funksjon at Skottland-kampen dessverre kommer litt for tidlig, sier landslagslege Ola Sand i pressemeldingen.

Ståle Solbakken kommer ikke til å hente inn noen erstatter.

– Det er selvsagt synd at Erling ikke blir klar til kampen på søndag, men vi kommer ikke til å hente inn en erstatter. Dette er en fin anledning for de offensive spillerne i troppen til å vise seg frem, sier Solbakken.

– Så ikke ut som han hadde det bra



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Haaland melder forfall.

– Jeg syns det så skummelt ut da han fikk smellen på Ullevaal. Han fikk en vridning i ankelen i en avslutning, og det så ikke ut som han hadde det så bra. Jeg trodde ikke han kom til å spille mot Skottland og vil nok ikke ta noen sjanser. Det er synd for Norge selv om det ikke har noe å si for lagets sluttspillmuligheter, sier Mathisen.



Da han så skadesituasjonen torsdag, forventet Mathisen at Haaland ville melde forfall.

– Det var som ventet. Det var den følelsen jeg satt med da jeg kommenterte kampen. Den avslutningen så halvskummel ut i reprise. Det er kjedelig for Norge og det er kjedelig for Ståle Solbakken, men vi får krysse fingrene for at skaden ikke er så alvorlig og at han er klar for å spille for City igjen neste helg.



Skottland - Norge ser du søndag fra kl.20.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.