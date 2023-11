Skadet Haaland mister Skottland-kampen – skottene jubler

En smell i foten gjør at Erling Braut Haaland ikke blir med landslaget til Glasgow. Det bekrefter landslaget i en pressemelding lørdag formiddag.

– Dessverre må jeg stå over morgendagens kamp mot Skottland. Ønsker gutta alt det beste. Nå blir det behandling og så skal jeg prøve å komme tilbake så fort som mulig, skriver Haaland på Twitter etter landslagsforfallet.



Det er i samråd med medisinsk ansvarlig Ola Sand og landslagssjef Ståle Solbakken at Haaland har tatt avgjørelsen om at han må melde forfall til EM-kvalifiseringskampen mot Skottland.

Haaland skadet seg i kampen mot Færøyene torsdag. Se situasjonen her:

– Skaden er ikke alvorlig, men han har såpass mye smerter og noe innskrenket funksjon at Skottland-kampen dessverre kommer litt for tidlig, sier landslagslege Ola Sand i pressemeldingen.

Ståle Solbakken kommer ikke til å hente inn noen erstatter.

– Det er selvsagt synd at Erling ikke blir klar til kampen på søndag, men vi kommer ikke til å hente inn en erstatter. Dette er en fin anledning for de offensive spillerne i troppen til å vise seg frem, sier Solbakken.

Glade skotter

I Skottland blir nyheten om Haalands fravær mottatt med glede blant spillerne.

FORNØYD: Skottlands Calum McGregor. Foto: Steve Welsh

– Jeg tror alle var glad over å høre at han ikke var med. Han er en fantastisk spiller, veldig farlig, og man må passe på ham hele tiden. Han kan score fra ingenting. Vi er åpenbart glade for at han ikke er med på laget, men vi vet at Norge er sterke likevel, sier Celtic-spiller Calum McGregor til TV 2.

Manager Steve Clarke ser litt annerledes på det:

– Jeg ble litt skuffet for supporterne. Det ville være fint å se ham på Hampden. Og når jeg tenker på meg selv som spiller, så ville man alltid spille mot de beste og måle seg selv. Så jeg er litt skuffet, men jeg er sikker på at Norge har en god erstatter.



– Ville du sett det på samme måte om dere ikke var kvalifisert allerede?

– Sannsynligvis ikke, for å være ærlig, sier Clarke og ler.

– Så ikke ut som han hadde det bra



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Haaland melder forfall.

– Jeg syns det så skummelt ut da han fikk smellen på Ullevaal. Han fikk en vridning i ankelen i en avslutning, og det så ikke ut som han hadde det så bra. Jeg trodde ikke han kom til å spille mot Skottland og vil nok ikke ta noen sjanser. Det er synd for Norge selv om det ikke har noe å si for lagets sluttspillmuligheter, sier Mathisen.



Da han så skadesituasjonen torsdag, forventet Mathisen at Haaland ville melde forfall.

– Det var som ventet. Det var den følelsen jeg satt med da jeg kommenterte kampen. Den avslutningen så halvskummel ut i reprise. Det er kjedelig for Norge og det er kjedelig for Ståle Solbakken, men vi får krysse fingrene for at skaden ikke er så alvorlig og at han er klar for å spille for City igjen neste helg.



