Skadesmell for Nusa – meldes ute i lengre tid

Det sa Brugge-trener Ronny Deila på en pressekonferanse onsdag.

Det er avisen Het Nieuwsblad som siterer den norske treneren på at Nusa har fått et tilbakefall av ryggskaden han slet med tidligere i høst.

– Han vil være ute i lang tid, sier Deila.

NORSK JUVEL: Antonio Nusa for Club Brugge. Foto: Kurt Desplenter / Belga / AFP / NTB

Avventer erstatter

Nusa var senest på banen for klubblaget i helgen. Han har kommet inn fra benken i tre av de fire siste ligakampene.

– Legen vår er i dialog med legen deres nå. Det er samme type skade som vi tok hensyn til på forrige samling. Han har spilt mer i Brugge etter det, og ikke tålt det, sier Norges landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.



– Jeg er ikke bekymret for skadesituasjonen hans, det er ikke en farlig skade, men en som er litt typisk at unge spillere får, og som man må ta hensyn til, sier Solbakken.



AVVENTER ERSTATTER: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Det er foreløpig usikkerhet rundt en eventuell erstatter.

– Vi avventer en dag eller to før vi henter inn en erstatter. Vi er en tropp på 23-24 spillere nå, og må se det litt an, sier Solbakken.



– Kan du si noe om hvem som er aktuelle?

– Det må dere vente på. Vi får blant annet se om Moi (Mohamed Elyounoussi) spiller for FCK i kveld, han har også slitt litt med en skade. Det er noen aktuelle vi kikker på, men vi må se på sammensetningen, sier Solbakken.



Se Nusa briljere for landslaget

– Alltid skummelt



Nusa fikk sin landslagsdebut for Norge i september, men i etterkant mistet han mange Brugge-kamper med en ryggskade.

– Det er alltid skummelt med unge spillere som er skadet, så får jeg håpe at de får orden på ham. Det eneste som kan stoppe ham fra å bli en stor, stor stjerne i fotballverdenen, er en skade, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Vi har sett nok spillere som har blitt bremset og stoppet av skader, sier Mathisen.

Han ble meldt klar til forrige landslagssamling i nærmest siste sekund, men nå ser det ut til at kampen mot Færøyene og Skottland neste uke går uten den tidligere Stabæk-spilleren.

Kommer med småflau innrømmelse

– Det vi har sett av Antonio Nusa på det norske landslaget, har vært det gøyeste det siste året. Han har vist et helt fantastisk nivå. Han har ferdigheter som Solbakken og Norge har behov for. Det er ingen andre norske spillere som har hans ferdigheter på å utfordre én mot én offensivt. Det er veldig viktig for Norge at han blir frisk igjen, sier Jesper Mathisen.

– Hvis det blir Nations League i mars, må vi håpe at han er tilbake og i god form til da, for Norge vil være svekket ute. Først og fremst er hans egen utvikling viktig, så la oss håpe at det ikke blir tatt sjanser med han, sier TV 2s fotballekspert.