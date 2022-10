Sjokktap: – Skikkelig krise for Juventus

Maccabi Haifa - Juventus 2-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Juventus gikk på trynet mot Maccabi Haifa tirsdag kveld.

Det israelske laget sjokkerte den italienske storklubben, som måtte se seg slått 0-2 etter to scoringer av Omer Atzili.

Nå øker presset ytterligere på Juventus-trener Massimiliano Allegri.

– Det er skikkelig krise i Juventus. De hadde tre poeng før denne kampen, mens de er ti poeng bak Napoli i Serie A allerede etter ni spilte kamper. Det ser virkelig ikke bra ut for Allergi og Juventus, sier tidligere Bari-spiller Erik Huseklepp i TV 2s Champions League-studio om laget som ligger helt nede på åttendeplass i Serie A.

PRESSET: Juventus-trener Massimiliano Allegri. Foto: RONEN ZVULUN / REUTERS

– Juventus pleier aldri å sparke treneren midt i sesongen, men nå begynner jeg å lure på om det nærmer seg, følger TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt opp.

Juventus-president Andrea Agnelli uttaler til italienske Sky at Allegri kommer til å fortsette som klubbens trener.

– Jeg kommer absolutt ikke til å trekke meg fordi det er utfordrende nå, sier Allegri selv til Sky.

Håpet om avansement til åttedelsfinalen begynner å bli syltynt for Juventus, som ligger sist i gruppen med fire poeng bak Paris Saint-Germain og Benfica, som møtes senere tirsdag kveld.

– Det må nesten til et fotballunder for at Juventus skal ta seg videre fra denne gruppen. Det har de rotet seg oppi helt selv. I kveld kom de til kort mot et heltent Maccabi Haifi, som herjet med dem, sa TV 2-kommentator Espen Ween da sluttsignalet gikk i Haifa.