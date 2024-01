Sjokkovergangene: Drapstrusler, slangekasting, og avføring i posten

Her er en liste over noen av de mest kontroversielle overgangene i norsk fotballhistorie.

Det er lite som setter sinnene mer i kok hos supportere enn kontroversielle overganger. Spesielt når overgangene involverer erkerivaler.

I 2023 var en av de største fotballsnakkisene Geir Bakkes overgang til Vålerenga.

På 2024s andre dag kom sjokkbeskjeden om at Gaute Helstrup går fra å være Tromsø-trener til å bli assistenttrener i Bodø/Glimt.

Med på lasset til Nordland blir midtstopper Jostein Gundersen.

OPPSIKTSVEKKENDE: Helstrups overgang til Tromsø vekket sterke reaksjoner. Foto: Jan Langhaug / NTB

Onsdag ble det også klart at Geir Bakke og Petter Myhre gjenforenes som trenerduo i Vålerenga.

Her er et tilbakeblikk på noen av de mest kontroversielle overgangene i norsk fotball.

ÅRÅSEN: Lillestrøms supportere har hengt opp banner med Geir Bakke som hengt rotte i pausen i kamp mellom Lillestrøm og Vålerenga. Foto: TV 2

Øyvind Leonhardsen – Fra Molde til Rosenborg (1992)

Tidligere sportsdirektør i RBK, Arne Dokken, hentet Moldes Øyvind Leonhardsen i 1992.



Overgangen var en av de mest kontroversielle tidlig på 90-tallet, og Molde-fansen glemmer det aldri.



– Det ble et rabalder uten like ettersom norsk fotball gikk nye veier, i den forstand at en konkurrerende klubb hentet en nøkkelspiller fra en rival, sier Dokken til TV 2, og fortsetter:

– Det var vanlig i europeisk fotball, men ikke her til lands. Det at en norsk klubb hadde den økonomiske makten til å gjøre det, mente mange var forkastelig. Jeg husker at det var en stor debatt i mediene i etterkant, mimrer han.

KONTROVERSIELL OVERGANG: Øyvind Leonhardsen gikk fra Molde til Rosenborg. Det fikk Molde-fansen til å tordne. Foto: Tor Richardsen / NTB

Dokken og Nils Arne Eggen var enige om at de ønsket å hente den løpesterke Molde-spilleren. Overgangen gikk til slutt i boks, og etter bekreftelsen kom reaksjonene.

– I Rosenborg så var det slik at sekretæren alltid hentet posten, og brev det sto «Arne Dokken» på, la han på pulten min på kontoret mitt.

Det var her det oppsto en uforglemmelig hendelse for Dokken.

– Jeg åpner konvoluttene som er mine, og kommer fram til en med bobleplast på, som man typisk la kassetter oppi. Men det som skjer da jeg åpner den, og stikker hånden nedi, er at jeg oppdager at noen har sendt avføring i brevet. Det føyer seg bare inn i rekken av støyet i etterkant av overgangen, forteller den tidligere sportsdirektøren.

André Bergdølmo – Fra Lillestrøm til Rosenborg (1997)

I 1997 byttet han ut Lillestrøm med Rosenborg, og opplevde å bli spyttet på av folk på gata. Men i dag er situasjonen helt annerledes, og han er tilbake der det hele startet.

André Bergdølmo gikk fra å bli kalt «Judas» på gata til å bli trener i gamleklubben – helt i starten av mobilens tid.



– Det var første gang jeg opplevde SMS på telefonen, sier Bergdølmo til TV 2 om perioden etter overgangen.

Kanarifansen tok nemlig ikke lett på overgangen til Trondheim-klubben. I flere år etterpå opplevde den tidligere fotballproffen sanksjoner fra Lillestrøm-fansen.



Et avisoppslag i Adresseavisen hjalp heller ikke på. Der ble det slått fast at Bergdølmo hadde «lurt» Lillestrøm og at det «var godt».

Noe Bergdølmo konstaterer ikke var tilfelle, og han fikk senere en skriftlig beklagelse fra avisen.

LSK-TRENER: André Bergdølmo er i dag hovedtrener for LSK Kvinner. / NTB Foto: Terje Pedersen

Den første kampen på Årasen etter overgangen ble ingen god opplevelse.

– Kanarifansen psyket meg helt ut. Det ble for mye for meg. Neste kamp mot Lillestrøm latet jeg som at jeg var skadet i foten.

– Jeg er glad for at Geir Bakke dro til Vålerenga, for nå er jeg «judas nummer to».

I dag er situasjonen derimot en helt annen.

I 2009 ble han assistenttrener for Henning Berg i Lillestrøm. Han måtte da legge seg helt flat.

I desember 2022 ble han ansatt som hovedtrener for LSK Kvinner. Sanksjonene sier han er helt borte.

Azar Karadas – Fra Brann til Rosenborg (2002)



«Vi hatet deg så mye, fordi vi elsker deg så høyt».

Dette var banneret Azar Karadas ble møtt med i sitt comeback på Brann Stadion i 2006.

Da Karadas forlot Brann til fordel for Rosenborg i 2002, ble han møtt med hatmeldinger og sjikane fra Brann-fansen.



«Du skal dø», skrev noen med ketsjup i snøen utenfor huset, og i postkassen fikk han en lapp med beskjeden «Vis deg aldri mer».

Overgangen var kontroversiell, og Karadas har tidligere uttalt seg til Bergens Tidende om situasjonen.

– Så lenge Rosenborg kom på banen og Brann ville selge, var jeg villig til å flytte på meg. Rosenborg er en bra klubb med mange greie mennesker og et godt apparat. Jeg må tenke på karrieren min også. Jeg har ikke hatt den utviklingen jeg hadde håpet og trodd, og da var dette et naturlig valg.



Men Karadas vendte tilbake til Bergen og Brann i 2007, hvor han spilte til 2009.

Etter noen år i tyrkiske Kasimpasa og Sogndal, ble han atter en gang Brann-spiller sommeren 2014.

Han er én av få spillere gjennom historien som har spilt for Brann i tre perioder.

DRAPSTRUSLER: Azar Karadas fikk drapstrusler etter overgangen til Rosenborg. Foto: KALLESTAD, GORM / AFP

Steffen Iversen – Signerte for Vålerenga (2004)

Han debuterte på Rosenborgs A-lag i 1994. I 1996 gikk turen videre til England og Tottenham før han i 2003 gikk han til en annen Premier League-klubb, Wolverhampton.

I 2004 var han uten kontrakt i England og gikk til Vålerenga.

En overgang som fikk mye oppmerksomhet da han valgte VIF fremfor hjemklubben Rosenborg.

Iversen som regnes som en Rosenborg-gutt, og vondt ble til verre da han sang «Rosenborg er ræva» etter seriegullet med Vålerenga i 2005. Supportergruppen Kjernen fikk et svært kjølig forhold til ham etter dette.

– Jeg husker at jeg våknet på sykehuset og ikke kunne se på det ene øyet

Men også Steffen Iversen så hjemover, og ble på nytt Rosenborg-spiller i 2006. Noen år senere valgte han også å vise fingeren til Vålerenga-supporterne. Han måtte dermed betale en bot på 7.500 kroner til NFF.

Iversen avsluttet karrieren sin i Rosenborg og har blitt norsk seriemester fem ganger med Trondheimsklubben.

ROSENBORG-GUTT: Iversen har blitt norsk seriemester fem ganger med Trondheims-klubben. Foto: Gorm Kallestad / NTB . Foto: Gorm Kallestad

Martin Andresen – Gikk fra Brann til Vålerenga (2007)

Andresen ble hentet til Bergen for å ta gullet «hem» i 2005, noe han også lyktes med til slutt.

Han fikk en treig start, men i 2006 og 2007 var han drivende god og en av arkitektene bak seriegullet i 2007.

Men like etter at jubelen hadde lagt seg hos bergenserne, bestemte Brann-kapteinen seg for å søke nye utfordringer. Nærmere bestemt hos Vålerenga.

Ryktene hadde versert en stund, og mange undret seg over hvordan Andresen kunne planlegge den sportslige satsingen i Vålerenga mens han fortsatt var under kontrakt med Brann.

Dette resulterte i et møte mellom Brann og Andresen, hvor de ble enige om å si opp kontrakten med umiddelbar virkning.



SERIEGULL: Brann-kaptein Martin Andresen med pokalen som viser at de er eliteseriemestere 2007. Foto: Marit Hommedal / NTB

Veton Berisha – Signerte for Molde (2023)

Den tidligere Viking-spissen ble møtt med monopolpenger og banneret «Elske Valon, hate slangen. Grådige jævel» da han gjestet sin gamle hjemmebane etter overgangen til Molde januar 2023.



Da han entret banen ble han kastet falske penger på og plastikk-slanger lå strødd rundt på gresset.



Supporterne kaster slanger på Berisha

Frem til Berisha dro til Hammarby sommeren 2022, var han en nøkkelspiller for Viking. Og da egersunderen valgte å gå til Molde, anklaget Viking-supporterne Berisha for å bare tenke på pengene.

Overgangssummen skal ha vært på totalt 37 millioner kroner.

Mimmi Löfwenius Veum – Fra Lillestrøm til Vålerenga (2023)



Én måned etter at den tidligere Lillestrøm-spilleren Mimmi poserte med «Hater Enga»-skjorte, var hun klar for nettopp hovedstadsklubben.

Nyheten kom som et sjokk og VIF-spiller Olaug Tvedten trodde det var tull da hun så nyheten om at Löfwenius Veum skulle gå til erkerivalen.

– Det handler om hvordan de jobber her, hva de har lagt i potten, hvordan de ser for seg fremtiden og hvor de legger til rette. Det er profesjonelt på et annet nivå enn hva jeg har sett før i Toppserien, forklarte svensken.



Saken ble ekstra kontroversiell ettersom Löfwenius Veum er en av spillerne som har skapt mest oppmerksomhet når det kommer til rivaliseringen mellom VIF og LSK.