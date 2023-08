Sjokkovergang: Normann til Saudi-Arabia

Det opplyser Normann og Al-Raed på Instagram.

Al-Raed spiller i den øverste divisjonen i Saudi-Arabia og ligger sist etter to spilte kamper.

Tidligere denne måneden hevdet Dinamo Moskva-sjefen at Normann hadde forlatt klubben og Russland. «»

– Han refererte til de (droneangrepene) og hevder han forlot landet av sikkerhetshensyn, sa Pavel Pivoarov til den russiske avisen Sports Express.



27-åringen skapte overskrifter da han i fjor dro tilbake til russisk fotball. Normann kom til Dinamo Moskva på lån fra Rostov, som også er en russisk klubb.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Normann.

Solbakken: – Ikke happy

Han ble som følge av klubbvalget utestengt fra det norske landslaget på grunn av den russiske invasjonskrigen i Ukraina.

– Jeg er ikke happy med denne overgangen, men er heller ikke i en posisjon til å sitte og dømme spillere som går dit, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.



IKKE FORNØYD: - Akkurat nå er han langt unna et landslag, sier Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg er overrasket over valget hans, men ikke overrasket over at norske spillere og trenere går til Saudi-Arabia. Det ville være naivt å tro det ikke skulle skje, fortsetter landslagssjefen.



Solbakken forteller til TV 2 at han har visst om overgangen i noen dager.

– Jeg er ikke overrasket i dag, men jeg var litt overrasket og skuffet for noen dager siden. Samtidig skal ikke jeg dømme Mathias for hans valg, det må han svare på selv.



Videre forteller Solbakken at han ikke har snakket med Normann selv, men at fotballpresident Lise Klaveness har hatt dialog med 27-åringen.

– Vi vet at Saudi-Arabia har store utfordringer med menneskerettigheter, homofili pg et regime som slår hardt ned på ting vi anser som en selvfølge. men det er ingen internasjonal fordømmelse over Saudi, og Norge har næringsinteresser der. Vi må stå på for det vi tror på og for våre verdier. Der må vi være tøffe og sterke, sier Solbakken.

– Akkurat nå er han langt unna et landslag, men det er ikke retningslinjer fra NFF om at man ikke kan spille på landslaget, fortsetter landslagssjefen.



– Sier alt om hans moralske kompass



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Normann har hatt begrenset med muligheter i Europa.

– Det er mange som ikke vil ta i ham etter han tok valget om å dra tilbake til Russland. Når han nå velger å dra til Saudi-Arabia, skjønner alle at han drar der for én grunn, nemlig å tjene enda mer penger. Mathias Normann viser hva slags fokus han har på sin karriere, sier Mathisen.



– Han og alle andre fotballspillere må få lov til å gjøre som de vil, men det å dra til Saudi-Arabia etter det valget han tok i fjor, sier alt om hans moralske kompass, poengterer TV 2s fotballekspert.



SPILTE I ENGLAND: Før han gikk til russisk fotball, spilte Mathias Normann i Nowich. Foto: John Walton

Mathisen beskriver det hele som både trist og synd.

– Han har så mye ferdigheter at hvis han hadde utviklet seg videre og vært på sitt beste nivå, er han en av Norges beste midtbanespillere.



Tror Normann gir blaffen

Mathisen tror ikke Normann blir den siste norske fotballspilleren som drar til saudiarabisk fotball.

– Med de pengene som florerer der sier det seg selv at også nordmenn kommer til å dra dit etter hvert. Dette er hyggelig for Mathias Normann sin lommebok og kanskje litt mindre hyggelig for karrieren hans, sier Mathisen og fortsetter:

– Jeg tror ikke han bryr seg. Jeg tror at han, gjennom hele karrieren, har gitt litt blaffen i hva folk mener, og det må også en del fotballspillere gjøre.



BRYR SEG IKKE: Jesper Mathisen tror Mathias Normann gir blaffen i hva andre mener om klubbvalget hans. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg vil ikke kalle nyheten for en «Sjokkovergang».

– Ikke egentlig når det er Mathias Normann det er snakk om, for han har gjort det tydelig at han egentlig ikke bryr seg om den politiske konteksten når han velger klubb.



Finstad Berg understreker at det er noen forskjeller ved å spille i Russland og Saudi-Arabia.

– Norsk fotball er en del av en internasjonal boikott mot Russland, men det er ingen lignende internasjonal boikott av Saudi-Arabia per nå, selv om vi vet at Saudi-Arabia har grove menneskerettighetsbrudd så er det en prinsipiell forskjell. Men det gjør ikke omdømmet hans bedre.