Sjokkbilder: Utvist etter vill brytekamp

Atlético - Barcelona 0-1 (0-1)

Real Madrid gikk på et overraskende tap mot Villarreal tidligere denne runden, og da hadde Barcelona en gylden mulighet til å stikke litt ifra på LaLiga-toppen.

Og slik ble det. Ousmané Dembélé ble matchvinner etter noen sekunder med Barcelona-magi.

Men kampen vil best huskes for en episode på overtid. Ferran Torres og Stefan Savic havnet i en vill brytekamp som inneholdt albue mot hode og lugging.

– Det er helt barnehage, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Begge ble umiddelbart utvist av dommeren uten at han trengte en VAR-sjekk.

Barcelonas ledelse holdt seg, og dermed er avstanden på tre poeng ned til Real Madrid. Etter en god periode etter VM har fortsatt Atlético en jobb å gjøre for å klare topp 4 denne sesongen.

– Veldig fornøyd, for vi visste at dette ville bli vanskelig. Det at Real Madrid tapte var en mulighet vi måtte ta, sier Sergio Busquets.

Selv uten stjernespiss Robert Lewandowski som er suspendert klarte altså Barcelona å tre tre poeng i en vanskelig toppkamp.

– Det er mer enn tre poeng som kommer til å gi oss enormt med selvtillit og moral for resten av sesongen, sier Barcelona-trener Xavi.



Smeller ballen mot linjedommeren

Etter 20 rolige minutter vartet Barcelona opp med festfotball. Pedri førte med seg ballen, og slapp den videre til Gavi. Han snudde seg med en herlig vending, og satte opp Ousmané Dembélé. Franskmannen traff godt på skuddet, som gikk rett i mål.

Hjemmelaget ville ha scoringen annullert for en dytt fra Gavi, men det så dommeren ingen grunn til å gjøre.

Ropene kom tilbake igjen noen minutter senere, denne gangen ville Atlético ha straffe. En ball traff Ronald Araujo i hånda, men det var ikke nok til å blåse på.

Det ga uansett en ny giv i hovedstadslaget, og José María Giménez var ikke langt unna å heade inn utligningen etter rundt halvtimen. Deretter fulgte Atlético opp med flere store sjanser, blant annet ved Antoine Greizmann som ble reddet av en god Marc André ter Stegen.

Trøkket avtok noe i 2. omgang, men Atlético fortsatte å produsere noen brukbare sjanser. Til slutt endte de opp med 19 avslutninger, men altså uten mål.