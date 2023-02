Sjokkbeskjed til Glimt: Klubbene var enige – Wahlstedt snudde i siste liten

Torsdag kunne TV 2 erfare at det ble hett rundt Hugo Vetlesen på Deadline Day da Feyenoord la 65 millioner kroner på bordet for å kjøpe ham – uten hell.

Nå kan TV 2 avsløre at det foregikk et annet Bodø/Glimt-drama sent tirsdag kveld.

Hittil har det nemlig kun blitt rapportert i lokalavisen Varden at Odd-keeper Leopold Wahlstedt blir værende i klubben, og at det ikke skal ha kommet noe nytt bud på svensken etter budet på 10 millioner kroner som kom på søndag, og som TV 2 omtalte mandag.

Sannheten er at Bodø/Glimt tirsdag kveld kom til enighet med Odd om en overgang for Wahlstedt. Det bekrefter sportssjef Morten Rønningen i skiensklubben til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at klubbene var enig, sier Rønningen.

Ifølge TV 2s opplysninger kom Glimt og Odd frem til en totalpakke på nærmere 15 millioner kroner for mannen som ble kåret til Eliteseriens beste keeper i 2022.

Dermed trodde bodøværingene at den langvarige jakten på Nikita Haikins erstatter var så godt som over, og at de kom til å rekke å registrere en ny sisteskanse før fristen til Europa Conference League torsdag.

Isteden fikk de en sjokkbeskjed av Wahlstedt.

I et eksklusivt intervju med TV 2 på Marbella letter 23-åringen på sløret om skjebnevalget han tok tirsdag kveld, og hvorfor han snudde fra å ønske seg til Glimt for kort tid siden, til å vrake toppklubben da det kom til stykket.

– Jeg kan forstå at det kan høres litt overraskende ut, sier Wahlstedt til TV 2.

Bodø/Glimt endte opp med ikke å signere noen ny keeper i det hele tatt til Europa Conference League-kampene mot Lech Poznan.

ÅPNER OPP: Leopold Wahlstedt i ærlig intervju med TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– I starten var jeg positiv

Wahlstedt forteller at han satt på hotellet i Marbella da han fikk beskjeden om at Glimt og Odd hadde kommet til enighet om en overgang. Plutselig måtte han ta et valg.

Slik TV 2 forstår det, hadde han da allerede ferdigforhandlet de personlige betingelsene med Bodø/Glimt. Wahlstedt ønsket på et tidspunkt overgangen.

– Det var en ganske lang prosess som har holdt på en stund. I starten var jeg positiv til det hele. Og så ble det kanskje en litt lengre prosess enn det jeg hadde forventet. Når dagene går begynner man å fundere og tenke på om det er et riktig steg, og til slutt var det den gode, gamle magefølelsen som avgjorde. Jeg tror det er bra for meg. Det føles bra å bli i Odd, sier Wahlstedt.

– Hadde du allerede bestemt deg for å bli da klubbene ble enige, eller tok du avgjørelsen etter det?

– Jeg tok den etter det.

Wahlstedt sier han brukte noen timer tirsdag kveld på å bestemme seg.

– Først gikk jeg og tenkte litt for meg selv. Så hadde jeg kontakt med folk i min omgangskrets og folk jeg stoler 100 prosent på. Da jeg hadde tatt beslutningen, formidlet jeg det til min agent, så fikk de håndtere det, sier han.

FORTSATT I ODD: Bare to dager etter at han kunne dratt til Bodø/Glimt, sto Leopold Wahlstedt i mål for Odd mot Häcken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Et bra tilbud

Han gjentar at han syntes forhandlingene mellom Bodø/Glimt og Odd tok lengre tid enn han hadde trodd, at det ble «mye venting», og at dette hadde påvirkning på innstillingen hans.

– Kunne du blitt Glimt-spiller hvis de hadde vært raskere med å komme til enighet?

– Kanskje. Det er vanskelig å svare på, men det er mulig sjansen hadde vært større da. Men det som fikk meg til å bli i Odd, var magefølelsen. Jeg stoler på magefølelsen. Den hadde kanskje kommet tidligere også, sier Wahlstedt.

– Hva går magefølelsen på?

– Det er vanskelig å si hva den går på. Jeg velger å stole på magefølelsen. Det kommer et overgangsvindu til sommeren. Jeg har ett år igjen av kontrakten, så jeg tror og kjenner at jeg har tatt en god beslutning.

– Noen vil kanskje spekulere i at det var økonomiske årsaker til at du takket nei?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Hvordan var tilbudet fra Glimt?

– Det var et bra tilbud.

– Hvorfor var du positiv til å dra dit først?

– Jeg vil helst holde for meg selv hvordan jeg tenkte, men det er en klubb som har gjort det bra i Norge og Europa. Men jeg tok noen runder med meg selv og med folk i min omgangskrets som jeg stoler på, og så ble prosessen litt lengre enn jeg tenkte, og til slutt valgte jeg å bli i Odd.

OVERRASKET LAGKAMERATENE: – For noen hadde det vært en no-brainer, sier Leopold Wahlstedt om å dra til Glimt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva slags samtaler hadde du med Glimt og Kjetil Knutsen?

– Jeg hadde kontakt med Glimt, ja. Det var ganske naturlig kontakt når en klubb er interessert.

– Hvordan reagerte lagkameratene i Odd på at du valgte å bli?

– De ble glade for at jeg blir i Odd, og da blir jeg også glad. Noen ble kanskje litt overrasket også. Det tror jeg. For noen hadde det vært en no-brainer. Men jeg sitter med en bra følelse og tror jeg har gjort rett.

– Tror du det er noen «hard feelings» i Glimt?

– Det er vanskelig for meg å svare på, men jeg har ingen hard feelings overfor dem. Du får nesten spørre dem hva de tenker.

Slik svarer Glimt

TV 2 har vært i kontakt med sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt og forelagt ham uttalelsene til Wahlstedt og opplysningene om at de var enig med Odd tirsdag kveld.

Han gjentar det samme som han alltid svarer på spørsmål om overgangsmarkedet:

– På generelt grunnlag jobber vi mye med overganger i Bodø/Glimt, men kommenterer aldri før noe er offisielt.

GLIMT-SJEF: Håvard Sakariassen har ansvaret for spillerkjøp og -salg i Bodø/Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det norske overgangsvinduet er åpent til 31. mars, så i teorien kan Wahlstedt fortsatt bli Bodø/Glimt i god tid før seriestart.

– Kan du utelukke det?

– Ja. For nå har jeg tatt en avgjørelse om å bli i Odd. Det var det som føltes riktig. Nå skal jeg gå for det jeg føler, sier Wahlstedt.

– Er det aktuelt å skrive under ny kontrakt med Odd?

– Det får vi ta når den dagen kommer. Nå kan jeg ikke svare på det. Vi skal sette oss ned med klubben, og så kommer det til å bli bra til slutt for alle parter.

På sikt er Wahlstedts mål å spille fast i en topp fem-liga og å bli Sveriges landslagskeeper. Han har allerede fått én landskamp under den svenske januarturneen, der det ikke er med spillere fra de store europeiske ligaene.

– Er planen nå heller å dra rett til utlandet enn innom en annen norsk klubb?

– Ja. Skulle jeg få den muligheten, har jeg lyst til å teste det.

– Ser du på sommeren som det perfekte tidspunktet å dra på?

– Det er vanskelig å si på forhånd, men generelt er sommeren et mer attraktivt vindu for europeiske lag enn januar, sier Wahlstedt.