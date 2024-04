Sjefen kom med Ødegaard-advarsel. Så tok det helt av: – Hva mer vil du ha?

SJEFENS HØYRE HÅND: Martin Ødegaard er å regne som Mikel Artetas forlengede arm på banen. Her etter helgens seier over Brighton. Foto: Dylan Martinez / Reuters

For nøyaktig to år siden stilte Arteta til intervju med TV 2 for å snakke om relasjonen til Ødegaard og hva de jobbet med for å gjøre nordmannen enda bedre.

Da gikk det mot slutten av Ødegaards første hele sesong som Arsenal-spiller. Prestasjonene hans var gode, men ikke spektakulære, og det samme kan sies om statistikkene: Seks mål og tre målgivende pasninger.

Arteta ville ikke røpe detaljer om hvilke planer han hadde for sin norske playmaker, men kom med en advarsel om Ødegaard.

– Det vi jobber med nå, kommer dere til å se om tre måneder eller seks måneder. Det Martin gjør nå, ser du ikke på banen nå. Vi ser det om tre måneder, seks måneder eller et år, sa spanjolen.

Hyller skjulte evner

Og som han hadde rett: I 2022/23 blåste Ødegaard sine egne tall av banen med 15 mål og syv målgivende pasninger i Premier League, og denne sesongen har han allerede 17 målpoeng (10+7).

Det har enkelt og greit tatt av for Ødegaard, som også har blitt nominert til Ballon d'Or og blitt tatt ut på årets lag i Premier League.

Arteta sier eleven har tatt «enorme steg».

– Hvor har han forbedret seg mest?

– På alle områder. Vi kan begynne med lederrollen hans, hvor moden han har blitt og måten han påvirker kampen på både defensivt og i angrep. Hvor avgjørende han har blitt i boksen. Og hvordan han fortsatt klarer å fortsette å forbedre seg, sier Arteta til TV 2 dagen før kvartfinalen i Champions League hjemme mot Bayern München.

– Er det én ting du er spesielt fornøyd med å ha forbedret hos ham?

– Det må være tilstedeværelsen han har både på og utenfor banen. Der har han vokst mye.

CL-KLAR: Martin Ødegaard på vei til siste trening før kvartfinale i Champions League. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Det er ikke alle som får med seg fra utsiden hva som gjør ham til en god ledertype og kaptein. Kan du gi folk innsikt i det?

– Ved å lede med eksempel. Det er det han gjør. Han er alltid tilgjengelig, alltid villig til å få andre til å skinne, alltid superydmyk og alltid ute etter å bli bedre. Hva mer vil du ha?

– Dypere enn bare jobb

Arsenal-stjernen Gabriel Jesus har tidligere spøkt om at Arteta og Ødegaard er «som far og sønn». På banen fremstår nordmannen som sjefens forlengede arm.

– Jeg er ekstremt stolt over å ha ham som spiller. Han representerer denne klubben på best mulig måte. Jeg føler meg veldig knyttet til ham. Han er kapteinen vår og en spiller jeg virkelig liker, sier Arteta.

– Det virker enkelt for deg å formidle budskapene dine på banen gjennom ham. Hvordan er det?

– Det er sånn du skulle ønske alle spillere var. Når du får et sånt forhold, som er dypere enn bare en jobbrelasjon mellom en spiller og en manager, så blir det mye mektigere. Det gjør at vi begge får mye mer ut av karrierene våre.

Artetas forkjærlighet for Ødegaard gjenspeiler seg også i statistikken. Drammenseren har startet 20 kamper på rad for Arsenal og kun fått et kvarters hvile i disse. Legger man til de to privatlandskampene i mars har Ødegaard spilt 1950 av 1980 mulige minutter siden slutten av november.

Samtidig er han den spilleren som stuper i presset for Arsenal, og blant spillerne som legger ned flest meter i hver kamp.

– Hvordan er det mulig?

– Fordi han er veldig god til å ta vare på seg selv. Han er supergodt trent og vil spille hvert minutt. Skal du være en toppspiller, er det den innstillingen du må ha, sier Arteta.

Tirsdag håper han på nok en stor prestasjon av sin playmaker og kaptein når Arsenal tar imot Bayern München til den første av to kvartfinaler i Champions League.

Kampen kan du se på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra klokken 20.00.