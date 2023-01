Sjefen bekrefter til TV 2: Berisha på Molde-sjekk – så mye koster han

TILBAKE I NORGE: Veton Berisha er vinterens dyreste spillerkjøp i Eliteserien, bare et halvt år etter at han forlot Viking. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Berisha har ankommet Molde og sluttfører den mye omtalte overgangen til MFK.

Det bekrefter administrerende direktør Ole Erik Stavrum til TV 2.

– Veton gjennomfører medisinsk sjekk i dag, skriver han i en tekstmelding.

Stavrum ønsker ikke å uttale seg om hva Molde betaler Hammarby for Berisha, men TV 2 kunne fredag avsløre at det gikk mot en overgang med en totalramme på rundt 37 millioner kroner.

Nå kan TV 2 opplyse om detaljene i avtalen: Molde betaler 30 millioner kroner sikkert for Berisha, i tillegg er syv millioner kroner avhengige av prestasjoner i Europa.

Ifølge TV 2s opplysninger signerer Berisha en fireårskontrakt med den regjerende norske seriemesteren.

Berisha scoret fire mål på 14 kamper for Hammarby i Allsvenskan forrige sesong. Før det hadde han banket inn 46 mål på 68 kamper for Viking på to og en halv sesong i Eliteserien.

Saken oppdateres!