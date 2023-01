Sigurd Rosted klar for MLS-klubb

Den norske midtstopperen reiser over dammen i løpet de neste dagene.

Oslo 20191008. Sigurd Rosted under treningen til fotballandslaget på Åråsen stadion før EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Sigurd Rosted er klar for en overgang til USA etter at Brøndby og Toronto FC tirsdag kom til enighet om en overgang for Rosted.

- Jeg har hatt noen gode sesonger i Brøndby IF, og jeg vil alltid huske tilbake på sesongen vi vant ligaen med stor stolthet. Jeg har hatt en fin tid i Danmark og gleder meg nå til at prøve meg i MLS.



Overgangen til Canada har vært på trappene lenge, men Brøndby måtte hente en erstatter før de kvittet seg med nordmannen.

Erstatteren var i boks tidligere tirsdag i form av midtstopper Rasmus Lauritsen.

Dermed kunne Rosted få klarsignal til å reise, og papirene som bekreftet enigheten mellom klubbene kunne underskrives.

Rosted reiser i løpet av de neste dagene til Los Angeles, der Toronto FC er på treningsleir.

Laget ledes av tidligere Stabæk-trener Bob Bradley, som i lengre tid har vært en beundrer av Rosted.

Oslo-gutten har spilt fem landskamper for Norge og scoret ett mål.

Han var også ønsket av Vålerenga og Brann, men eliteserieklubbene fikk tidligere i januar beskjed om at Rosted hadde bestemt seg for et nytt eventyr i utlandet.

Rosted har spilt for Gent og Brøndby etter at han forlot Sarpsborg 08 i 2018.