Signe (17) scoret to og sikret «The Double» for Brann

Brann-Stabæk 3-1

For med to scoringer og en assist på 17-åringen, i det som ble en heseblesende cupfinale, så kan Brann med Signe Gaupset i førersetet omsider løfte Kongepokalen.

– Det er stort. Ubeskrivelig og veldig gøy, sier finalehelten til TV 2.

– Man håper alltid å gjøre det bra, men jeg hadde ikke trodd det på forhånd, nei.

Se målene i videovinduet øverst!

Brann-trener Olli Harder var mektig imponert over det 17-åringen viste.

– Hun var briljant. Vi hadde mange alternativer til hvem som skulle starte, og hun grep sjansen. Det var en fantastisk måte å avslutte sesongen på for henne, sier han til TV 2.

– Det føles helt ubeskrivelig. Jeg har ikke ord som kan beskrive følelsen jeg har nå, sier kaptein Tuva Hansen til TV 2.

Hun er mektig imponert over det lagvenninnen viste.

– Hun er et helt unikt talent og en fantastisk person utenfor banen. Hun jobber så bra. Jeg glemmer at hun er 17 år, jeg tror hun er på min alder og jeg er 25. Ord kan ikke beskrive hvor god hun er.

Se de elleville jubelscenene

– På banen har hun den største selvtilliten i hele verden

Brann-veteran Ingrid Ryland avsluttet karrieren med cupgull på Ullevaal. 33-åringen kan trygt levere stafettpinnen videre til sin 16 år yngre lagvenninne.

– Hun er veldig stille og beskjeden utenfor. Hun får en del pes av oss siden hun er yngst, og vi må jekke henne litt ned av og til. Med en gang hun kommer på banen så skinner hun med den største selvtilliten i hele verden, sier Ryland til TV 2.

– Hun er 17 år, det er helt sinnssykt. Jeg kunne knapt sentre en pasning da jeg var 17.

Signe Gaupset jubler for sin 3-1-scoring på Ullevaal. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Intens start

For med seriegullet i boks, så var det store forventninger til at Brann skulle hevde seg mot «underdog» Stabæk.

Og seriemesteren skuffet ikke. Bergenserne satte opp et voldsomt tempo fra start og presset de blåkledde fra Bærum lave fra første sekund. Etter halvtimen spilt fikk også det høye presset uttelling, da Nora Eide Lie sendte bergenserene i ledelsen med en kanonkule fra 16-meteren.

Store protester

Flere mål skulle det også bli i hovedstaden. Minutter før pause noterte 17 år gamle Signe Gaupset seg på scoringslista, da hun doblet Branns ledelse – til ellevill jubel fra Brann-fansen.

Stabæk-leiren var derimot ikke like fornøyde med doblingen, etter at angrepet fra bergenserne kom samtidig som Stabæks Siri Nordeide Grønli sto ute for en hodesjekk på sidelinjen.

– Det oppleves rett og slett litt feigt, sa Stabæk-kaptein Melissa Bjånesøy til NRK i pausen.

Stabæk-trener, Per Inge Jacobsen, hadde også lite til overs for angrepet i foranledning 2-0-målet.

– Det er på grensa til skittent spill, uttalte Jacobsen til NRK før andre omgang.

Grusom forsvarsfeil

Etter pause tydet mye på at Brann skulle fortsette storspillet fra første omgang. Det var derimot helt til at det glippet fullstendig i forsvaret til bergenserne. Glippen var Stabæks Iris Omarsdottir kjapp til å utnytte, da hun på iskaldt vis satte inn en livsviktig redusering for de blå.

Reduseringen blåste også liv i bærumslaget igjen, og i takt med flomlysene på Ullevaal så fort kampen noe lysere ut for Stabæks del.

Gleden skulle derimot bli kortvarig for seriefireren. For nok en gang skulle 17-åringen Signe Gaupset være på rett plass til rett tid, og scoret sitt andre Brann-mål for kvelden. Det ble også kampens siste mål.

– Akkurat nå er jeg både skuffet og stolt, sier Stabæk-kaptein Melissa Bjånesøy til TV 2.