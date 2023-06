Signe (17) ble finalehelten – nå er hun endelig tilbake

FORRIGE KAMP: Signe Gaupset scoret to i cupfinalen. Siden har hun ikke spilt i Toppserien for Brann Kvinner. Foto: Annika Byrde

Mens Brann-kvinnene har hatt en trøblete vår som regjerende cup- og seriemestre, har ikke lagets unge juvel Signe Gaupset (17) kunne bidra.

Hun ble Branns helt i cupfinalen med to scoringer i fjor høst, men har siden ikke spilt et eneste minutt i en tellende kamp. I vinter pådro hun seg en skade på treningsleir i Spania.

– Det var i siste treningskamp på Marbella. Det var overbelastning, og kom akutt. En stressreaksjon og tretthetsbrudd, sier Gaupset.



HELTEN: Signe Gaupset scoret to i cupfinalen. Hun fikk hilse på kronprinsparet etter cuptriumfen på Ullevaal. Foto: Annika Byrde

– Irriterende

Nå er imidlertid 2005-modellen tilbake. Nå skal hun ha sin første fulle treningsuke.

Midtbanespilleren er også friskmeldt til hjemmekampen mot Avaldsnes på Brann Stadion førstkommende lørdag.

Det er hun glad for. Hun legger ikke skjul på det har vært tungt å være på sidelinjen.

– Det var irriterende rett før, og spilt seg inn på en plass på midtbanen der. Jeg var klar til å bidra, så det var veldig kjedelig.

Glad trener

Mens Gaupset har vært skadet, har Brann underprestert og er på 5. plass. Bergenserne har heller ikke vunnet på tre kamper.

– Det er frustrerende, for man har alltid lyst til å bidra. Man føler litt på hjelpeløshet når man ser på laget.



Branns midlertidige trener, Knut Slatleim, setter naturlig nok pris på å få det unge talentet tilbake igjen.

– Vi er veldig glad for å ha Signe tilbake i full trening og tilgjengelig for kamptropp. Signe er til tross for sin unge alder en voksen fotballspiller som kommer til å tilføre oss kompetanse både offensivt og defensivt, sier han.