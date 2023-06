Sevilla slo Roma i straffedrama

Sevilla vant europaligaen for femte gang på de ti siste sesongene ved å beseire Roma 4-1 på straffespark etter 1-1 i en dramatisk finale.

Sevilla-keeper Yassine Bounou ble den store helten med to strafferedninger, før Gonzalo Montiel fikk to sjanser til å sette inn det avgjørende sparket. I desember scoret Montiel det avgjørende straffesparket da Argentina ble verdensmester.

Bounou reddet skuddene fra Gianluca Mancini og Roger Ibañez og ga Montiel sjansen til å avgjøre med Sevillas fjerde straffe. Rui Patricio reddet først, men straffen ble beordret tatt om igjen fordi keeper hadde rykket ut fra streken for tidlig. Da ble det mål og Sevilla-jubel.

– Det var en vanskelig kamp mot et lag som forsvarte seg godt, men nå har vi en utrolig følelse. Vi skal nyte dette, sa Erik Lamela til BT. Han var en av Sevillas straffeskyttere.



Den spanske klubben spilte finale i turneringen (inkludert forgjengeren Uefa-cupen) for sjuende gang og hadde aldri tapt. Roma-trener José Mourinho hadde på sine fem første europacupfinaler ført Porto (2), Inter, Manchester United og Roma til like mange titler.

Det var Mourinhos statistikk som ble brutt på Puskas Arena. Etter Roma-triumfen i conferenceligaen i fjor knuste Sevilla drømmen om europaligatriumfen som ville gitt mesterligaspill neste sesong.

Like etter medaljeutdelingen var Mourinho rask med å røske av seg sølvmedaljen. På vei inn i spillertunnelen kastet han den opp på tribunen til en ung supporter, til applaus fra de andre tilskuerne. Dette er vanlig fra Mourinho etter at han har vunnet medaljer. I 2006 gjorde han det samme etter å ha vunnet Premier League med Chelsea. I 2010 ble medaljen solgt på auksjon for 16.800 pund.

I tverrliggeren

Roma hadde sine sjanser til å avgjøre, og ti minutter på overtid i 2. ekstraomgang nikket Chris Smalling i tverrliggeren på et hjørnespark.

Begge finalistene i Budapest hadde finaleseier som sin eneste vei inn i mesterligaen neste sesong. Sevilla er på nederste tabellhalvdel i La Liga, Roma på sjetteplass i Serie A.

Sevilla var nedrykkstruet inntil José Luis Mendilibar ble hentet som trener i mars. Da hadde han aldri ledet en europacupkamp. Onsdag feiret han sin første tittel.

Paulo Dybala ga Roma ledelsen før pause, men Sevilla fikk sin utligning med et selvmål av Gianluca Mancini tidlig i den andre omgangen. Mancini ble ulykkesfugl igjen i straffesparkkonkurransen.

Raskt oppfattet

Roma tok ledelsen i det 34. minutt. Ivan Rakitic mente han skulle ha frispark i en duell med Bryan Cristante ved midtstreken. Sevilla-spilleren slo ut med armene, men dommeren vinket spillet videre, og Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini oppfattet situasjonen raskt. Han slo en presis bruddball til Dybala, som startet mellom Jesus Navas og Loïc Badé og scoret med et velplassert diagonalskudd.

Før det hadde Roma hatt en god sjanse med Leonardo Spinazzolas skudd fra god posisjon i det 13. minutt, som ble reddet av Yassine Bounou, og ropt høyt på straffe da Tammy Abraham ble sparket i hodet av Nemanja Gudelj i det 31. minutt. Abraham bøyde seg dypt ned mot klareringssparket, og VAR frikjente Gudelj.

Sevilla slet med å skape sjanser, men hevet seg i slutten av omgangen, og i det sjette av sju tillagte minutter skjøt Rakitic i stolpen. Alex Telles slo flatt inn fra høyre, og kroaten skjøt med strak vrist fra drøyt 20 meter. Ballen gikk rett i stolpen og var nær ved å treffe ryggen på keeper Rui Patrício på vei ut. Da hadde den fort havnet i mål, men Roma kunne puste lettet ut og gå til pause med ledelse.

I eget mål

Etter pause var det Sevilla som overtok taktstokken. Luis Ocampos bommet stygt med et forsøk på brassespark, men i det 55. minutt kom utligningen. Navas utfordret Spinazzola på høyresiden og slo inn bak forsvaret. Mancini kneet ballen i eget mål i forsøket på å hindre at den nådde Youssef En-Nesyri.

Roma hadde en kjempesjanse til å ta ledelsen igjen etter frispark fra Pellegrini i det 67. minutt. Roger Ibañez vant i lufta, og Abraham flikket fra kort hold, men Bounou sto i veien. I vilt møljespill greide Sevilla etter hvert å klarere.

Kvarteret før full tid dømte Anthony Taylor straffe til Sevilla etter at Ocampos så ut til å bli felt av Ibañez. Roma-spillerne, som protesterte stort sett etter hver avgjørelse som gikk mot dem, flokket seg rundt den engelske dommeren, som ble kalt til VAR-monitoren. Der fikk han se at Ibañez så vidt fikk tåa på ballen før han var borti beinet til Ocampos, og avgjørelsen ble omgjort.

Roma-innbytter Andrea Belotti fikk en stor sjanse til å bli matchvinner i det 83. minutt, men han traff ikke ordentlig alene ved lengste stolpe, og ballen gikk utenfor.

I ekstraomgangene skjedde lite før Smalling nikket i tverrliggeren ti minutter på overtid, og dermed ble europaligafinalen for tredje år på rad avgjort med straffespark etter en 1-1-kamp.