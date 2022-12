Sesongen over for Neuer etter skiuhell

Ny nedtur for Manuel Neuer.

Tyskland røk hodestups ut av fotball-VM for en knapp uke siden.

For keeper Manuel Neuer ble det en dobbel nedtur bare noen dager seinere. Etter hjemkomsten fra Qatar brukte han fridagene til å spenne på seg skiene.

Det gikk ikke helt etter planen.

På sin Instagram-profil har Neuer lagt ut et bilde fra sykehuset.

– Gårsdagens operasjon var vellykket. Takk til legene, men det smerter å si at sesongen over for meg, skriver Neuer.



Han bekrefter at det er snakk om et brudd i beinet.