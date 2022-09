Serbisk stjernespiller mister Norge-møtet: – Hårreisende

Serbia viser fryktinngytende form før den avgjørende kampen mot Norge tirsdag. Men én viktig profil må stå over kampen.

Serbia - Sverige 4-1

Serbia forverret Sveriges svake rekke i Nations League-gruppen til Norge.

Men Sergej Milinković-Savić, som knuste Norges EM-drøm for drøyt to år siden, tabbet seg ut og fikk gult kort i oppgjøret. Dermed må Lazio-stjernen stå over mot Norge tirsdag.

– Hårreisende at han gikk inn i den taklingen, kommenterte TV 2s Simen Stamsø Møller.

Mitrovic hat trick

Svenskene gikk i føringen med Viktor Klaesson, før Aleksandar Mitrovic våknet til liv.

To ganger scoret han på hodet før pause, før Fulham-stjernen satte lagets og sitt tredje etter hvilen.

– For en spiller han er i luftrommet, kommenterte TV 2s kommentator Espen Ween.

– De har den beste spilleren på banen, konstaterte Simen Stamsø-Møller.

Sasa Lukik økte til 4-1 med en perlescoring.

Dermed har Mitrovic og co like mange poeng som Norge, før gruppefinalen på Ullevaal tirsdag.

Norges landslagskaptein, Martin Ødegaard, har allerede begynt å rette fokus på den kampen, etter det sure nederlaget mot Slovenia.

– Selv om det svir har vi en finale og alle muligheter. Vi må bare nullstille og sørge for å ta det på tirsdag, sa Ødegaard til TV 2.

For «söta bror» ser det helsvart ut, som ligger sist på tabellen med fire tap og kun én seier. Janne Anderssons lag står nå i fare til å rykke ned, før siste kamp mot Slovenia.

Svensk mareritt

Vertene rullet opp muligheter på løpende bånd, men det var de gulkledde som kunne juble først.

Et oppspill mot Dejan Kulusevski ble headet elegant, før han fant Claesson på vei gjennom. Alene med keeper lobbet han vakkert inn ledelse.

– Det er absolutt øverste hylle, rålekker avslutning, kommenterte Ween.

Se Claessons utsøkte scoring:

Bare tre minutter senere utlignet Serbia. Andrija Zivkovic slo inn, hvor Mitrovic i kjent stil var overlegen i luftrommet. Headingen snek seg inn i lengste hjørnet.

Like før pause var den høyreiste spissen på farten igjen. En corner fra Dusan Tadic var godt slått, og Mitrovic brukte hodet til å sende Serbia i ledelsen.

Den andre omgangen var såvidt i gang da Serbias andre spiss, Dusan Vlahovic, danset seg framover og fant Mitrovic som fullførte hat tricket. En liten VAR-sjekk fulgte, før målet ble godkjent.

Med 70 minutter på klokka curlet Sasa Lukic inn 4-1 på kanten av 16-meteren.