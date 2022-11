– Ser ut som han løper med murstein i skoene

Eksperter mener at Liverpool-stjernen ikke er til å kjenne igjen.

Tirsdag fra kl 20.45: Se Liverpool-Napoli på TV 2 Sport Premium 2 eller TV 2 Play.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah peker på at laget ikke spiller den energiske fotballen de har vært kjent for under Jürgen Klopp.

– Ser man på statistikker som går på sprinter og intensitet, er de ikke i nærheten av det de har vært tidligere. Da blir det noe helt annet og langt dårligere av Liverpool, sier Amankwah.

– Alarm

En av spillerne som har vært under lupen som følge av krisestarten, er Fabinho (29).

Før helgens sjokktap mot Leeds analyserte Sky Sports hvorfor brasilianeren kan være nøkkelen til å løse problemene.

«Hvis tapte dueller på midtbanen er en nøkkelfaktor til Liverpools dupp, vil tallene hans skape alarm», skrev kanalen.

De viste til at han har 30 prosent færre brudd sammenlignet med forrige sesong. Det samme gjelder antall ganger han vinner ballen på midtbanen.

BALLVINNER: Eksperter klør seg i hodet av hvorfor Fabinho ikke vinner ballen igjen oftere for Liverpool denne sesongen. Foto: Martin Rickett

Brasilianeren løper hakket mer per kamp denne sesongen, men til gjengjeld spurter han sjeldnere, ifølge Sky Sports.

Slaktet

Etter sjokktapet skapte han også overskrifter. Liverpool Echo bet seg merke i Fabinhos reaksjon på en skyllebøtte fra Jürgen Klopp.

«Mens slike scener fra Liverpool-sjefen ikke er uvanlig under kamper, var midtbanespillerens reaksjon kanskje det. Heller enn å ta det til seg, var Fabinho tydelig lite imponert av å være i fokus», skrev avisen.

I tillegg ble prestasjonene slaktet. I lokalavisens spillerbørs var dommen «fryktelig igjen». Den britiske tv-eksperten Scott Minto uttalte at det ser ut som om det er tvillingbroren som spiller.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen synes også at Fabinhos prestasjoner har vært merkverdige.

– Fabinho er ikke til å kjenne igjen. Det ser ut som han løper med to mursteiner i skoene til tider, sier Mathisen.

Benítez: Dette er løsningen

Rafael Benítez, som vant Champions League med Liverpool som manager, mener at Fabinho må få mer støtte og flere alternativer når han har ballen.

«Hvis det skjer, kommer han til å gjøre færre feil og kan fortsette å gi beskyttelse til midtstopperne. Han trenger litt selvtillit i øyeblikket, men han er fortsatt en kjempegod spiller», skriver Benítez i en spalte for The Times.

«Nå presser andre lag Liverpool. Når det skjer, har Fabinho flere problemer om han ikke har to eller tre alternativer tilgjengelig», mener spanjolen.

