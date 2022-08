– Ser ut som han er laget i et laboratorium

Se Barcelona-Real Valladolid (fra 19.00) og Espanyol-Real Madrid (fra kl 21.30)

Aurélien Tchouaméni (22) skulle etter planen fases inn i en Real-midtbane som de seneste sesongene har bestått av Luka Modric (36), Toni Kroos (32) og Casemiro (30).

Da Casemiro valgte å søke nye utfordringer i England, ble unggutten brått førstevalget i den dype midtbanerollen hos stjernemannskapet.

Prislappen på nærmere én milliard kroner så ut til å tynge franskmannen i La Liga-debuten borte mot Almeria. Tchouaméni ble byttet ut etter 58 minutter på stillingen 1-0 til hjemmelaget.

Men Carlo Ancelotti valgte å gi 22-åringen fornyet tillit mot Celta Vigo. Der viste Tchouaméni hvorfor Real Madrid tømte pengesekken i sommer.

– Som jeg har sagt før: Han er en spiller med helt andre ferdigheter enn Casemiro. Mot Celta Vigo viste han det han har vist på trening. Han har karakter, er god med ballen og spilte en god kamp, uttalte Ancelotti etter kampen.

Den italienske veteranmanageren er, kanskje mer enn noen andre, opptatt av harmoni i garderoben.

– Vi må ta hensyn til generasjonsskiftet. Det kan gå knirkefritt, men det kan også bli mer påtvunget. Unggutta har vist at de fortjener plassen, og veteranene forstår det. Det er viktig for at garderoben skal fungere, sier Ancelotti.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller kaller Tchouaméni en Rolls Royce-utgave av Casemiro.

– Han er klar for oppgaven. Han så ut som har gjorde da han spilte for et dårligere lag i Ligue 1. Han kommer inn og bestemmer i stor grad. Han er unik i sitt slag. Til tross for alderen er han trygg og god i den rollen. Det er en grunn til at han ble jaktet av to av verdens beste lag, sier Stamsø-Møller.

– Han har bedre nærteknikk enn Casemiro, og han ser også ut som en bedre pasningsspiller. Det virker som han er laget i et laboratorium: «Lag den perfekte defensive midtbanespilleren», fortsetter TV 2-eksperten.

Stamsø-Møller mener det er uvanlig å se toveisspillere av Tchouaménis kvalitet.

– Chelsea har for eksempel to midtbanespillere med totalt forskjellige kvaliteter. En er veldig god defensivt, mens Jorginho er god med ballen. I Tchouaméni har Real Madrid begge deler. Jeg synes Fabinho er best i verden på det akkurat nå. Han er en ekstremt god forsvarsspiller og dyktig med ballen. Tchouaméni minner om ham, sier Stamsø-Møller.

Og det er ikke bare-bare å etablere seg i den spanske hovedstaden. I en garderobe full av verdensstjerner og sterke personligheter krever det noe eksepsjonelt for å slå gjennom.

– Noe av det som har gjort det vanskelig for nye spillere i Real Madrid er hierarkiet. Ved å spille bra blir man akseptert. Så har Vinicius og Camavinga vist at det er gode muligheter for å lykkes som ung spiller i Real Madrid. Men man må opp på et visst nivå, verdensklassenivå. Det er standarden. Gull-standarden, sier Stamsø-Møller.