Andreas Schjelderup (19) blir heller ikke med i den norske troppen som skal spille U19-EM i sommer.

Han er i samme situasjon som Isak Hansen-Aarøen (18), som ikke har fått tillatelse av Manchester United til å delta ettersom de ønsker ham med i sesongoppkjøringen.

Benfica-trener Roger Schmidt har gitt klar beskjed om at han ønsker Schjelderup i sesongoppkjøringen til den portugisiske toppklubben.

Det samme gjelder Vålerengas unge duo Magnus Riisnæs og Jacob Dicko Eng. De har ikke fått tillatelse av VIF til å delta, får TV 2 opplyst.

Dette skyldes at U19-EM foregår utenfor de avsatte internasjonale datoene i FIFA-kalenderen.



– Ikke lett



Norges tropp til G19-EM: Keepere

Magnus Rugland Ree, Viking

Viktor Engh, Lyn

Peder Hoel Lervik, Molde FK Forsvar

Vetle Walle Egeli, Sandefjord

Dylan Ryan Murugesapillai, Træff (utlån fra Lillestrøm)

Aleksander Andresen, Stabæk

Daniel Bassi, Tromsø

Nikolai Hopland, Aalesund

Vegard Solheim, FK Haugesund

Simen Haram, Aalesund

Rasmus Holten, Brann Midtbane

Alwande Roaldsøy, AtalantaIsak

Tomar Hjorteseth, Brann

Niklas Ødegård, Molde

Syver Aas, Skeid (utlån fra Odd)

Oliver Braude, Heerenveen

Angrep

Niklas Wassberg, Brann

Oskar Sivertsen, Kristiansund

Henrik Skogvold, Lillestrøm

Erik Flataker, Sogndal

Benjamin Faraas, HamKam



– Det er ikke lett, om det handler om fotball eller annet, at en spiller ringer deg på FaceTime og du ser at de prøver å holde tårene tilbake og prøver å finne løsninger. Det er ikke lett, sier G19-trener Luis Pimenta.

– Men samtidig, som i alle deler av samfunnet finnes det regler og vi må forholde oss til dem, utdyper han.

Pimenta forteller om god dialog med samtlige involverte klubber, selv om ikke alle har falt ned på beslutningen om å la uttatte spillere delta i sommerens mesterskap.

– Det har vært en åpen dialog om hva som er ulemper og fordeler. Det er klubben som har siste ord, men dialogen har vært bra med alle og vi forstår det store bildet, sier landslagstreneren.



Hangeland: – Det er synd

Spilleransvarlig i NFF, Brede Hangeland, har jobbet tett med G19 de siste to årene. Både han og Pimenta mener det fra øverste hold bør ses om etter løsninger på kalenderstrukturen, slik at de som ønsker kan delta på denne type mesterskap.



– Noen over oss i systemet må se på dette. Så er mitt utgangspunkt at jeg vet at for en spiller er dette en enorm opplevelse. Menneskelig sett og sportslig sett. Du kan gå inn i et slikt sluttspill og bli ganske mye bedre, og bli verd mer penger også når du er ferdig med sluttspillet, sier Hangeland til TV 2.

– Jeg synes det er synd for de som ikke får lov til å reise. Det må være lov å si. Så er det komplisert hvorfor det er sånn, men om du tar spilleren først, er det fantastisk å få lov til å oppleve et G19-sluttspill, utdyper han.