Sensasjonen Napoli sviktet uten stjernespissen

De himmelblå fra Sør-Italia har gått på vannet store deler av denne sesongen.

I ligaen har de feid unna alt av motstand og i Champions League har de blitt nevnt som en av favorittene til å vinne hele turneringen.

Da Napoli trakk Milan som kvartfinale-motstander, var det få som trodde det skulle bli et problem for dem.

Men i etterkant av trekningen har Napoli blitt ydmyket av Milan i hjemlig liga, de har også mistet stjernespissen Victor Osimhen grunnet en skade.

– Bildet har endret seg de siste ukene, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Det utnyttet Milan onsdag.

– Det er kjedelig å snakke om en som ikke er her, men det er helt tydelig, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller, om savnet av Osimhen.

SKADET: Victor Osimhen sliter med en hofteskade. Foto: MARCO BERTORELLO

Kunstverk sørget for scoring

Allerede etter 35 sekunder fikk Napoli to gedigne sjanser til å gå i føringen.

Piotr Zielinski bommet på den første og ballen havnet i beina til Khvicha Kvaratskhelia. Kometen skulle bare sette ballen i mål, men klarte på utrolig vis å bomme.

KOMET: Khvicha Kvaratskhelia klarte ikke å sette sitt preg på kampen. Foto: MARCO BERTORELLO

Gjestene skapte flere store sjanser, men det var hjemmelaget som skulle få juble først.

Etter 40 minutter vartet Brahim Diaz opp med et kunstverk av en vending. Til slutt havnet ballen hos Ismael Bennacer, som var nådeløs da han hamret ballen i det nærmeste hjørnet.

Like før pause var Simon Kjær nære ved å doble ledelsen, men tverrliggeren stod i veien da han stanget et hjørnespark mot mål.

PÅ PLASS: Skadde Zlatan Ibrahimovic fulgte kampen fra tribunen. Foto: MARCO BERTORELLO

Mister nøkkelspillere til returoppgjøret

Andre-Frank Zambo Anguissa skulle gjøre jobben enda vanskeligere for Napoli.

I løpet av tre minutter pådro han seg to gule kort, dermed måtte midtbanespilleren vandre ut i garderoben 15 minutter før slutt.

Det betyr at Anguissa må stå over neste ukes returoppgjør. Det må også stjernestopper Kim Min-jae som må sone karantene for gule kort.

Etter Inters overbevisende seier over Benfica onsdag, ligger alt til rette for en mulig heseblesende semifinale mellom de to Milano-lagene.

Leo Skiri Østigård ble sittende på benken gjennom hele kampen.