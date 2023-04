Sendte syrlig stikk til pappa på trenerbenken

Røa - Vålerenga 3-3 (2-2)

Røa mot Vålerenga. Førsteplassen mot tredjeplassen før den andre serierunden. Julie mot Joakim. Datter mot far.

Det var duket for en helt spesiell ettermiddag da Røas Julie Klæboe skulle kjempe om tre poeng mot pappa Joakim Klæboe som trener for Vålerenga.

Og før kampen var det tydelig at dette var et spesielt møte for dem begge.

– Det er ekstra spesielt. Det må jeg si. Men vi har møtt hverandre en gang tidligere i treningskamp. Jeg tror så fort kampen blåses i gang så har jeg fokus på Vålerenga og hun på å score mot Vålerenga, sa Joakim Klæboe til TV 2 før kamp.

Han la til at hans kone og mor til Julie Klæboe håpet på uavgjort før kampen. Da nikket Joakim Klæboe på hodet. Det var ikke aktuelt.

For datter Julie var det også en utfordring bare å ikke reagere på stemmen til sin far underveis i kampen. Han har vært trener for sin datter i flere år. Samtidig hadde hun planen klar om det ble noe å juble for mot favoritten Vålerenga.

– Om vi får til noen jubelscener så er jeg fornøyd og da skal jeg rette et blikk mot han, sa hun og lo.

– Hadde kanskje smakt ekstra godt om du var den som scoret?

– Det er definitivt målet, en hysj mot han hadde vært deilig.

Og det gikk som det måtte gå. I den første omgangen fikk vi hele fire mål. De første tre fra Vålerengas Thea Bjelde og Linn Vickius. For Røa var det Martine Midtbø som hadde scoret etter en magisk målgivende pasning fra Tuva Espås.

Se den lekre målgivende pasningen her:

Men på stillingen 1-2, våknet datter Klæboe. På en retur plasserte hun ballen ned i hjørnet til 2-2. Det tok ikke et sekund før løpeturen var rettet mot en viss trenerbenk.

Etter å ha jublet sammen med lagvenninnene sine løftet hun blikket mot sin far og markerte tydelig med hånda at han skulle sette seg ned.

I andre omgang var det Vålerenga som tok styring fra start. Etter 52 minutter fikk de hvitkledde fra hovedstaden uttelling på et lekkert skudd fra Karina Sævik i krysset.

Ikke lang tid etter utlignet Røa for tredje gang i kampen. Denne gangen ved Espås som alene med keeper satte ballen iskaldt og kontant ned i hjørnet.