Sendte sjokkbølger på Bernabéu – nå tror han Sørloth kan lage trøbbel

Fem nordmenn har scoret på Santaigo Bernabéu. Sjansene er svært gode for at Alexander Sørloth blir nummer seks.

Se Real Madrid - Real Sociedad i kveld fra klokken 20.30 på TV 2 Sport Premium.

Alexander Sørloth var uheldig som ikke scoret på Camp Nou da Real Sociedad røk ut av Copa del Rey tidligere i uken.

Men i kveld har han en ny mulighet til å score i en fotballkatedral, når Real Madrid venter på Santiago Bernabéu.

Trønderen vært en sterk bidragsyter til at Real Sociedad er Spanias tredje beste lag, med scoring i de siste fem LaLiga-kampene. Med tre poeng i kveld er de helt likt med Real Madrid på tabellen.

Med scoring på Santiago Bernabéu kan han spille seg inn på en eksklusiv liste over nordmenn som har scoret i storstuen. Bare sjekk her:

Norske scoringer på Bernabeu Mini Jakobsen (Real Madrid - Rosenborg 4-1, 17. sep. 1997, Champions League)

(Real Madrid - Rosenborg 4-1, 17. sep. 1997, Champions League) André Schei Lindbæk (Real Madrid - Molde 4-1, 21. sept. 1999, Champions League)

(Real Madrid - Molde 4-1, 21. sept. 1999, Champions League) John Carew (Real Madrid - Rosenborg 3-1, desember 1999, Champions League), (Real Madrid - Lyon 1-1 , nov. 2005, Champions League) og (Real Madrid - Lyon 2-2, nov. 2006, Champions League)

(Real Madrid - Rosenborg 3-1, desember 1999, Champions League), (Real Madrid - Lyon 1-1 , nov. 2005, Champions League) og (Real Madrid - Lyon 2-2, nov. 2006, Champions League) Roar Strand (Real Madrid - Rosenborg 4-1, okt. 2005, Champions League)

(Real Madrid - Rosenborg 4-1, okt. 2005, Champions League) Martin Ødegaard (Real Madrid - Real Sociedad 3-4, jan. 2020, Copa del Rey)

Satte Casillas ut av spill

Én av de fem norske på listen er Roar Strand, som lurte inn en scoring for over 17 år siden.

– Jeg kom alene med Iker Casillas og satt ballen i hjørnet, så det var stort. Der og da føltes det bare som en fotballkamp vi skulle vinne, men i etterkant er det jo selvfølgelig artig, sier Strand.

Målet var kampens første, men ledelsen varte ikke lenge. Real Madrid snudde og vant til slutt 4-1.

Men det er et øyeblikk han husker enda bedre fra Santiago Bernabeu. Det var dog ikke like artig.

Sjekk Carews lekre hælflikk på Santiago Bernabeu:

– Jeg ble fraløpt av Roberto Carlos på sida der. Det svir faktisk enda. Jeg vant ballen fra han, men så dyttet han meg bort, og kom han forbi meg igjen. Ikke er artig øyeblikk akkurat, sier Strand.

Sammen med Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og André Schei Lindbæk ble det bare et trøstemål i solide Champions League-tap. John Carew har gjort større inntrykk i Real Madrids storstue.

I 1999 ble det riktignok et ubetydelig mål i et 1-3-tap som Rosenborg, spiller, men for Lyon noen år senere var han svært sentral. I gruppespillet i både 2005 og 2006 scoret han da Lyon klarte uavgjort.

Martin Ødegaard sitt mål i 2020 var avgjørende i 4-3-seieren i Copa del Rey, en turnering Real Sociedad etter hvert vant.

I LEDELSEN PÅ BERNABÉU: Her scorer Roar Strand 1-0 mot Real Madrid på Santiago Bernabeu i Champions League i 2005. Foto: Gorm Kallestad Les mer I LEDELSEN PÅ BERNABEU: Her scorer Roar Strand 1-0 mot Real Madrid på Santiago Bernabeu i Champions League i 2005. Foto: PAUL WHITE Les mer I LEDELSEN PÅ BERNABEU: Her scorer Roar Strand 1-0 mot Real Madrid på Santiago Bernabeu i Champions League i 2005. Foto: VICTOR FRAILE Les mer

Fremtiden foran seg

Blir det Sørloth-scoring, vil det bli første gang en norsk spiller scoret borte mot Real Madrid i LaLiga. Det er ikke helt utenkelig at han blir sjettemann.

Alexander Sørloth har scoret i de siste fem kampene i LaLiga, og er i storform om dagen.

– Han bommet jo på en bra sjanse, men får han en ny sjanse, så scorer han mål. Han er mer enn god nok til å klare det. En gutt på tur frem, og selv om han har kommet langt, så har han fremtiden foran seg, sier Roar Strand, som er assistent i Rosenborg. En klubb både han og Sørloth har spilt i.

– Han spiller på et bra lag, og han må ta vare på øyeblikkene, sier trønderen.