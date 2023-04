Sendte inn klage etter straffesituasjon – nå har de fått svar

Lørdag kl. 14.55: Se Stabæk-Åsane og to andre kamper i Toppserien på TV 2 Play.

I onsdagens 4–1-kamp mot Vålerenga ble det spilt videre da en Stabæk-spiller lå nede med en hodeskade.

Vålerenga fikk også straffespark etter en situasjon som både trener Petter Belsvik og målvakt Sunniva Skoglund rettet sterk kritikk mot etter kampen.

Sendte inn klage

Stabæk sendte inn en klage på avgjørelsen og nå har NFF og dommerveilederne beklaget situasjonen.

– De har gått igjennom hendelsen og er enige om at det ble dømt feil der. Det skulle ha blitt frispark til Stabæk-målvakt og ikke straffe til Vålerenga, sier sportssjef i Stabæk Fotball Kvinner, Kim André Pedersen, til TV 2.

Nå legger de den feilen død.

– Nå er det historie. Vi får ikke flere poeng av dette, men det er en beklagelse og det er fint og respektfullt. Jeg skulle ønske at vi kunne fått gjort dette etter kampen, slik at man kan få det renska ut der og da, sier han.

Dommersjef Terje Hauge bekrefter at de har svart Stabæk på deres henvendelse, men kommenterer ikke hvorvidt de har beklaget situasjonen på TV 2s spørsmål.

– Vi har alltid gjennomgang av nøkkelsituasjoner dagene etter kampen med dommer og veileder på kampen, skriver han til TV 2.

Pedersen synes beklagelsen er en form for ydmykhet, men han synes det er for lite av det blant dommerne i Toppserien.

– Feil blir gjort, det gjør alle mennesker hver dag. Men det er mangel på ydmykhet vi reagerer på også når de har gjort åpenbare feil. Som voksne mennesker bør en kunne erkjenne når en har gjort feil, sier Pedersen.

Hoveddommer André Bjørgen Birkeland henviser videre til dommersjefen for kommentar i saken. Kort tid etter kampen forklarte hoveddommer han seg til TV 2.

– Jeg opplever jo at Vålerenga-spilleren avslutter der, og at Stabæk-keeperen kommer inn med full kraft og fullfører den taklingen. Hun tar ball, men tar og spiller. Derfor blir det gult kort for hensynsløs takling. Det er min vurdering der og da, sa han.

– Det er ikke godt nok

Pedersen er ikke tilfreds med dømmingen i Toppserien.

– Vi er veldig misfornøyde. Det er ikke bare med tanke på forrige runde, men det er en generell betraktning i noen sesonger nå, sier han.

Det er like før runde fem har avspark i årets Toppserie. Allerede nå har Stabæk møtt på situasjoner som de mener har blitt feildømt.

Pedersen mener at tilretteleggingen rundt dømming fra NFF ikke er likestilt.

– Hvorfor ble ikke videodømming innført i Toppserien? NFF har likestilling som bærekraftsmål nummer fem, men de har ikke innført videodømming for kvinnene. Det er skuffende. Jeg skulle gjerne ha fått en begrunnelse, sett bort fra det økonomiske, på hvorfor, sier han og forteller at økonomi heller ikke burde være en begrunnelse i 2023.

Videodømming er noe han gjerne kunne tenke seg kom til serien.

– Vi ønsker at dommerne skal få alle hjelpemiddel slik at de kan dømme så objektivt som mulig, sier han.

Han reagerer også på at ikke alle fjerde dommere har intercom og headset. Dette mener han kunne hevet dømmingen.

– Det er ikke godt nok. Det er forskjell på tre og fire dommere. Hoveddommer har nok å gjøre på banen i kampens hete og linjedommerne skal følge med på offside.

Pedersen fortsetter:

– Fjerdedommer kan observere utfor mengden og få et mye større og av og til bedre oversikt enn hoveddommeren. Da kan hen hjelpe dommerne med då ta riktig avgjørelser. Uten disse kommunikasjonsmulighetene blir fjerdedommer passiv og tilbaketrukken, sier han.

Stabæk-sjefen forteller at de ofte har pratet med dommerne om dette. Han er ikke fornøyd med svaret.

– De forteller at de ikke har hatt kurs og derfor har de ikke intercom. Men når vi har tre måneder lang pause på vinteren bør det være mulig å sende dommere på kurs. Det er veldig spesielt, sier han.

DAGEN ETTER: Terje Hauge forteller til TV 2 at det er få land i Europa der dommerne uttaler seg etter kampen. Han tror likevel det er best at de får uttale seg dagen etter. Foto: Erik Flaaris Johansen

Fåtal av dommere snakker med media etter kamp

Dommersjef Hauge sier til TV 2 at Norge er et av få land i Europa der toppdommere uttaler seg etter fotballkampene.

– Det er ikke sikkert alle dommerne har umiddelbart tilgang til bilder fra kamp og det er naturlig at dommerne svarer media, trenere ut fra hva de observerte i kampen, som ligger til grunn for deres avgjørelse på banen, skriver han i en e-post til TV 2.



Han skriver videre:

– I etterkant vil veileder, dommer og NFF analysere nøkkelsituasjonene fra norske toppkamper. Jeg tror det er lettere å sette ord på sine avgjørelser dagen etter kampen.

At ikke alle dommere har intercome og headset er et kostnadsspørsmål forteller Haugen.

– I Toppserien er det dommere rangert i Toppserien, PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen som dømmer kampene. Våre kvinnelige dommere som er rangert i Toppserien har headsett. Det er et konstansprøsmål, der vi stadig øker bruker av headset. Målet, over tid, er at alle som dømmer i Toppserien skal ha dette, sier svarer han.



Kostnaden er også grunnen til at det ikke blir benyttet spray til merking av ball, frispark og mur. Dette håper de å få på plass til sesongen 2024, opplyser Haugen.

Han legger også til alle toppdommere har vært på samling før sesongstart med fagtemaer som teamwork, samhandling, kommunikasjon og kampledelse.

Når det kommer til avgjørelsen om å ikke innføre VAR i Toppserien, viser Hauge til prosjektleder Knut Kristvang. Kristvang skriver i en sms til TV 2 at det var plan om å innføre det i Toppserien i 2023.



– Dette var også en del av vedaket i NFF når VAR ble vedtatt i 2021, men så ble formatet i Toppserien endret og dette sluttspillet tatt vekk før denne sesongen. Da falt også VAR bort, skriver han.



Han fortsetter:

– Vi får ikke gjennomført hele Toppserien med VAR fordi det ikke har stor nok produksjon på alle kamper og arenaer som er tilpasset, blant annet nok kamera og kameravinkler.



– Men dette er med i videre arbeid med VAR, og må jo skje i samråd med klubbene i Toppserien, avslutter han.