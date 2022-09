Selvsikker før møte med storklubb: – Vi skal ta dem

Det ble klart under torsdagens trekning i Nyon.

Rosenborg trakk den spanske giganten Real Madrid i Champions League-playoffen. Mens Brann møter svenske FC Rosengård til skandinavisk oppgjør.

Både Brann og Rosenborg starter med hjemmekamper.

– Jeg tror det blir veldig kult. Å få Real Madrid til Lerkendal blir bra. Jeg tror vi skal bite godt fra oss, sier RBKs Synne Skinnes Hansen til TV 2.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å komme til gruppespillet, understreker hun.

– Og Real Madrid på Lerkendal har gått bra for Rosenborg før, kan det skje igjen?

– Ja, det har det. Det kan skje igjen. Det hadde vært skikkelig kult om det kom litt folk og det ble litt trøkk på Lerkendal. Flomlys og Champions League mot Real Madrid er noe som står høyt på listen, altså.

HAR TROEN: RBKs Synne Skinnes Hansen ser fram til å møte Real Madrid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Håpte på Sparta Praha

Rosenborg ble trukket nest sist og det stod mellom Real Madrid og Sparta Praha. RBK-leiren er ikke i tvil om hva de håpte på.

– Vi håpte litt på Sparta Praha, for det var vel det eneste laget som ikke spilte kvartfinale i fjor. Men nå fikk vi Real Madrid, og det blir en utrolig fin utfordring, sier RBK-trener Steinar Lein.

Men selv om det venter en tøff oppgave for å ta seg til Champions League-gruppespillet, er RBK optimister.

– Dette blir en veldig spennende kamp. Det klinger veldig bra med Real Madrid – Rosenborg. Nei, vi skal ta dem. Det hadde vært kult med en liten bombe, så vi satser på det, sier Kristine Bjørdal Leine og legger til:

OFFENSIV: RBKS Kristine Bjørdal Leine spår CL-bombe. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi prøver å skrive historie og jeg føler vi er et lag som kan klare det. Vi er i en god flyt. Vi er forberedt på bra playoff og forhåpentligvis gruppespill.

Brann jubler

Brann-spillerne Tuva Hansen og Marthine Østenstad var strålende glad med å få svenske Rosengård.

– Vi er veldig fornøyd da vi så hvem andre vi kunne møte. Nå må folk møte opp, det blir dritkult. sier Hansen.

– En klassisk Norge-Sverige-duell. Det blir kjekt, håper på fullsatt, følger Østenstad opp.

Duoen forteller at de ikke kjenner laget altfor godt, men vet at de må levere mot sitt beste for å gå videre.

– De har gjort det veldig bra i Sverige over flere år, så det blir en veldig tøff motstander, spår Østenstad.

– Vi ser mange muligheter, gliser Hansen.

LETTET: Brann-spillerne Tuva Hansen og Marthine Østenstad på landslagssamling i Belgia. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det blir en «norsk duell» når Bayern München med trener Alexander Straus og forsvarsspiller Emilie Bragstad skal opp mot Synne Kinden Jensens Real Sociedad.

Andrea Norheim og hennes HB Køge møter Juventus. Paris Saint-Germain er motstander for Andrine Hegerbergs Häcken, Arsenal og Frida Maanum skal opp mot Ajax.

Den norske Roma-trioen Sophie Roman Haug, Emilie Haavi og Mina Bergersens siste hinder før et eventuelt gruppespill er Sparta Praha.

Første kamp spilles 20. og 21. september med returkamp en uke senere.

Gruppespillet i mesterligaen starter i oktober. Finalen i turneringen spilles i Eindhoven 3. eller 4. juni neste år.