– Selv da det var som mørkest, visste jeg at jeg hadde det

En ubetydelig bom på et straffespark førte til at Alexander Sørloth var på sitt mørkeste. I vakre San Sebastían har trivselen og selvtilliten til 27-åringen nådd nye høyder.

- EN FORNØYELSE: Alexander Sørloth har virkelig funnet seg til rette i LaLiga og Real Sociedad. Han forstår spansken godt, trives bra utenfor banen og nyter full tillit som midtspiss for det som for øyeblikket er et av verdens beste klubblag. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Det tror hovedpersonen forklarer store deler av suksessen han nå opplever.

Med åtte mål i LaLiga – deriblant fem av dem på rad i nylig tid – og prisen som månedens spiller i en av verdens tøffeste liga er det forståelig at smilet sitter løst hos Alexander Sørloth.

– Det er helt rått. Og fryktelig, fryktelig artig, sier han om utmerkelsen han mottok torsdag denne uka.

Med kjæresten stadig oftere på plass, en flott villa som hjem og Michelin-restauranter på nærmest hvert et gatehjørne er det forståelig at trønderen nyter livet i den baskiske byen.

– San Sebastían er en litt skjult perle. Folkene her er helt fantastiske. Litt nøkterne, men veldig hyggelig. Jeg trives utrolig godt, sier Sørloth.

MATGLAD: San Sebastían har et rykte på seg for å være en av verdens beste byer for mat. Alexander Sørloth forteller at han har funnet seg et par favorittrestauranter. Her i lag med kjæresten Lena Selnes. Foto: Privat

Men først og fremst er det suksessen på banen som gir Alexander Sørloth grunn til å smile. Endelig nyter trønderen full tillit som den ubestridte nummer én-spissen i en av verdens tøffeste ligaer.

– Det gjør selvfølgelig at jeg får litt arbeidsro. Den faktoren med at jeg er nummer én gjør at jeg slipper å tenke så mye. Det er ikke i tankene mine, jeg trives godt og da kommer prestasjonene, sier han.

Alle gode ting er tre

For selv om karrieren hans kanskje oppfattes som litt mer svart/hvit enn den egentlig er, så er suksessen han opplever nå en kontrast til hvordan livet som fotballspiller har vært de to andre gangene han har prøvd seg i en topp fire-liga.

– Men selv da jeg var på det mørkeste, så visste jeg at jeg hadde det i meg, sier Alexander Sørloth.

Mer om den perioden senere.

For selv om Alexander Sørloth bare er 27 år, har karrieren fotballmessig inneholdt litt av hvert allerede:

UNGGUTT: I 2014 fikk Alexander Sørloth sjansen seks ganger i Rosenborg. Han endte med å gå på utlån til Bodø/Glimt i 2015. Det ble full klaff. Foto: Ned Alley

Som unggutt i Rosenborg måtte han til Bodø/Glimt for å blomstre.

Det sendte Sørloth videre til Groningen og Nederland.

Etter fem mål på 38 kamper gikk turen videre til dansk fotball og FC Midtjylland.

I Danmark tok han ligaen i storm, men ved neste korsveg i Crystal Palace og engelsk fotball fikk han knapt sjansen.

I Trabzonspor i Tyrkia nådde Sørloth-feberen nye høyder og trønderen var helten over alle helter.

Igjen skulle Sørloth prøve seg i en topp fire-liga, men i RB Leipzig kom han aldri skikkelig i gang.

Men det heter seg at alle gode ting er tre. I Real Sociedad har Alexander Sørloth endelig fått full tillit på topp for et av lagene som for øyeblikket er blant verdens beste.

– Hvis du ser sånn på det, er det enten at jeg er fryktelig god eller fryktelig dårlig, har Alexander Sørloth tidligere uttalt til TV 2.

På det vakre treningsanlegget til Real Sociedad, nylig pusset opp for godt over 300 millioner kroner, åpner Alexander Sørloth nå opp om et kontrastfylt liv hittil i fotballens verden.

– Hovedårsaken til at det går så bra nå er selvtillit, sier Sørloth.

Så enkelt. Men likevel så vanskelig.

Straffemissen som gjorde vondt

I en verden der millionlønningene florerer, titusenvis står på tribunen og millioner følger kampene dine på TV, er det lett å tenke at fotballdrømmen er en dans på roser.

For øyeblikket er det slik for Alexander Sørloth.

Men kanskje kunne karrieren skutt tidligere fart i en topp fire-liga om han bare hadde scoret på straffesparket han fikk ta da karrieren hans skulle skyte virkelig fart i Tyskland og RB Leipzig.

På stillingen 2-0 mot Arminia Bielefeld fikk Alexander Sørloth sjansen fra straffemerket. På det tidspunktet var ledelsen komfortabel, og Leipzig vant til slutt, men Sørloth bommet på straffesparket i den niende serierunden.

NI UTEN SCORING: Alexander Sørloth fikk ingen drømmestart i tysk fotball. Her fra oppgjøret mot Arminia Bielefeld der han på stillingen 2-0 bommet på et straffespark som siden har satt spor. Foto: JOHN MACDOUGALL

Igjen lot scoringen vente på seg. Selv om det betydde ingen verdens ting for de tre poengene, betydde det hele mye for Alexander Sørloth.

– Etter den missen var det mye tanker. Hodet bare surret rundt. Dagene etter det hadde jeg det skikkelig, skikkelig tøft, sier Alexander Sørloth.

Han beskriver seg selv som mentalt sterk. Fra folkene rundt seg, har han alltid følt støtte, sier han. Normalt sett er han flink til å fokusere på de riktige tingene.

– Men det blir jo det eneste du går og tenker på en periode. Først blir du frustrert for at du vet at du har nivået inne, men ikke fikk det ut. Så blir du frustrert når du ikke får sjansen. Så blir frustrasjonen at du har dårlig selvtillit, sier Alexander Sørloth.

Flere av hans åtte scoringer for Real Sociedad i LaLiga i år, er av den flotte sorten der han enten lobber over keeper eller dunker til på volley. Selvtilliten er åpenbart på plass.

– Det handler om trygghet. Nå vet jeg at jeg får spille mye, jeg vil komme til nye sjanser. Om du har en innbytterrolle, så får du kanskje bare en sjanse i løpet av en kamp. Da må den sjansen sitte, sier Sørloth.

– Behandler spillerne bra

I Real Sociedad har Sørloth unngått innbytterrollen. Og akkurat som han har gjort i andre klubber der han har vært et klart førstevalg, har han blomstret og banket inn mål.

Sportsdirektør Roberto Olabe i Real Sociedad mener det gir mening at fotballspillere blomstrer med tillit og trivsel. På hans vakt har både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth slått ut i full blomst.

Det tror Olabe henger sammen med klubbens måte å behandle spillerne på.

– Vi tror at hvis vi behandler spillerne våre bra, så vil det gi resultater. Om kvaliteten er der, så betyr det ikke så mye at spilleren ikke har lykkes så godt i tidligere klubber. Vi tror vi har skapt et miljø der vi er tålmodige, spillerne trives og kan få ut sitt beste, sier han.

GOD STEMNING: Adnan Januzaj og Alexander Isak - begge til venstre - har riktig nok forlatt klubben, men fellesskapet Real Sociedad har utenfor banen bidrar uansett til trivsel i San Sebastían. Her fra en tacokveld.

Selv mener imidlertid Sørloth at han fortsatt har mer å gå på. Det til tross for at han i januar ble kåret til LaLigas beste spiller.

Da TV 2 var på besøk i San Sebastían denne uka, deltok ikke nordmannen på lagets treningsøkt.

Nå forteller han at det slettes ikke er noe nytt.

– Jeg sliter litt med en skade i et kne som vi holder litt i sjakk. Jeg har klart å spille alle kamper, men jeg har trent lite i denne perioden med tre kamper i uka, sier han.

For Sørloths del har det gått i styrketrening og kamper.

Han ønsker ikke å gå veldig spesifikt inn på hva som er utfordringen.

– I noen kamper har det vært litt vondere enn andre. Da har jeg følt at jeg har spilt på 80-95 prosent av det jeg kan. Om det slipper ordentlig nå, så tror jeg det kan se skikkelig skummelt ut framover, varsler Alexander Sørloth.

TROR PÅ BEDRING: Selv om han har vært god, har Alexander Sørloth slitt litt med kneet. Han håper og tror det vil bedre seg med litt færre klubbkamper framover. Det er godt nytt for Norge før EM-kvalifiseringen starter i mars. Foto: Rodrigo Freitas

Ønsker å bli værende

Med en foreløpig sterk 3. plass i LaLiga, er Real Sociedad for alvor på skuddhold til å spille seg inn i Champions League. Etter halvspilt serie har La Real en luke på fem poeng ned til Atlético Madrid på fjerdeplass.

Mye tyder dessuten på at de sportslige prestasjonene til klubben framover blir med på å avgjøre framtiden til Alexander Sørloth. For øyeblikket er han bare på utlån ut sesongen.

– Akkurat nå så ønsker jeg å bli i Real Sociedad. Jeg trives godt her og i byen. Familien trives veldig godt. Det er bare positive ting å si. Det er der hodet mitt er nå, så blir det spennende å se hva som skjer framover, sier Sørloth.

STJERNE: Bare fem spillere i LaLiga har scoret flere mål enn Alexander Sørloth i år. Foto: ANDER GILLENEA

Klubbdirektør Olabe påpeker at klubben nettopp er ferdig med et overgangsvindu og at man foreløpig ikke har rukket å rettet blikket for langt framover.

– Jeg tror mye avhenger av de neste ti kampene nå. Vi er godt fornøyd med jobben Alexander gjorde for oss i fjor og er godt fornøyd med jobben han har gjort denne sesongen, så får vi se hvordan ting utvikler seg i månedene framover, sier Roberto Olabe.

Selv skal Alexander Sørloth gjøre det han kan for at framtiden skal bli best mulig for både han og klubben.

– Jeg spiller på et fryktelig godt lag. Vi er gode defensivt, skaper flere sjanser og skaper flere mål. For øyeblikket er det en fornøyelse å spille for denne klubben, sier Alexander Sørloth.