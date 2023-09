Selnæs holdt tordentale: – Sa ganske klart ifra

Søndag kl. 21.15: Få reaksjoner på runden i Fotballkveld på TV 2 Play.

Lillestrøm-Rosenborg 3-0

Mye gikk galt for trønderne på Åråsen.

Dem TV 2s har snakket med i Rosenborg-leiren etter kampen peker på det samme: Det ble rett og slett et voksenlag mot et juniorlag.

– Vi slipper inn alle de tre målene på dødball, og kunne ha sluppet inn tre til. Det er ikke i nærheten av godt nok, sier Selnæs til TV 2.

Han utdyper:

– Vi kan ikke forsvare oss sånn på dødball. Vi tar ikke nok ansvar. Vi håper at sidemannen skal gjøre det.

– Det spiller ikke noen rolle at de er mye større enn oss fysisk – og det er de jo, halve laget er over 190 – men alle er nødt til å ta et større ansvar og prøve å få den ballen bort. Og ikke bare gjemme seg og håpe at det går bra, tordner Selnæs.

NÅDELØS: Ole Selnæs håper at kampen ble en vekker for Rosenborg-laget. Foto: Beate Oma Dahle

Han avslører overfor TV 2 at han fikk luftet frustrasjonen i garderoben etter kampen.

– Jeg håper at dette var en skikkelig lærepenge. Jeg sa ganske klart ifra om det i garderoben etterpå, forteller han – uten å ville gå i detalj på akkurat hva som ble sagt.

Budskapet var imidlertid klart.

– Det er ikke godt nok å forsvare seg sånn på corner. Alle er nødt til å ta større ansvar. Det er altfor svakt, mener han.

Hansen med knallhard dom

Rosenborg-målvakt André Hansen poengterer at Rosenborg har hatt flere bortekamper av en slik karakter, og viser blant annet til oppgjøret på Åråsen i fjor.

– Den opptredenen på bortebane, som har kjennetegnet oss over lengre tid, løser vi ikke i morgen ved å prate om at vi må være tøffere på dødball. Det handler litt om at vi må vokse som lag og stå mye tøffere i de situasjonene. Vi er stort sett verken først på førsteball eller andreball, sier Hansen.

– Noen av gutta må få på seg litt ekstra kilo og bli litt eldre. Sånn sett er den en kjempeerfaring for de yngre gutta i dag. Samtidig er vi ikke konkurransedyktige når vi er såpass svake på defensiv dødball, melder Rosenborg-målvakten.



Svein Maalen erkjenner at RBK har mye å gå på.

– Vi må sette sammen et fotballag som har ferdigheter til å få kampene i vårt spor, sier vikaren.

– Når kampene blir som i dag, får vi dem ikke inn i vårt spor. Det handler om duellspillet, fortsetter Maalen.

MISFORNØYD: Svein Maalen erkjenner at laget har mye å gå på, men har samtidig troen på at Rosenborg er i gang med å bygge seg opp igjen. Foto: Beate Oma Dahle

Reagerer på utspill

Ekspertene i FotballXtra slaktet Rosenborg under ydmykelsen.

Marius Skjelbæk omtalte dem som «en klubb i fritt fall», og at lyspunktene kun var Kjernens oppmøte og noen lokale unggutter.

Maalen kommer med et stikk etter «fritt fall»-kommentaren.

– Altså, vi har jo hatt en nedadgående kurve over flere år. Vi har hatt en sesong som har vært veldig svak, og det kommer som et resultat av ting som har foregått over tid. Så vil man alltid ha ettervirkende kraft på ting, sier Maalen.

– Vi taper en kamp her på Åråsen, og vi taper noen bortekamper på rad, så er det ikke en klubb i fritt fall. Vi som klarer å se litt fotball, ser at det er et stort potensial i det her. Vi har en plan. Ja, vi er der vi er nå, og det er ikke noe nytt, svarer Rosenborg-vikaren.

Trønderen fortsetter:

– Det er ikke flere som trenger å si at Rosenborg må stikke fingeren i jorden. Det visste vi for lenge siden, og vi har på en måte tatt konsekvensen av det. Sakte, men sikkert, skal vi bygge opp klubben igjen til der den skal være. Og når jeg sier sakte, men sikkert, kan mye se veldig bra ut om bare noen måneder. Det har vi troen på.

