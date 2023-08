– Selger navnet sitt til en øksemorder

Neymar klar for saudiarabisk klubb:

Neymar er klar for den saudiarabiske klubben Al-Hilal. Det melder klubben på sine sider.

Nyheten blir tatt dårlig imot i hjemlandet Brasil.

– Å gå til Al-Hilal vil være en evig skamplett på Neymars karriere, skriver redaktør i Globo, Por Caíque Andrade.

Leo Doria, som er ansvarlig for nettsiden Heia Brasil, forteller at befolkningen er skuffet.

– Alle tenker at det er helt feil vei å gå. Brasil hadde forventet mer av Neymars karriere. Han har ikke har fått ut potensiale sitt, sier Doria til TV 2.

Neymar slo gjennom i Santos i tidlig alder og var ventet å bli en av Brasils største gjennom tidene etter overgangen til Barcelona i 2013.

– På den tiden kunne det bare gå en vei og han sa selv han ville bli en verdens beste fotballspillere, mimrer Doria.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg husker særlig én Barcelona-kamp hun så live det året. Mot Sevilla.

– Det er noe av det villeste jeg har sett på en fotballbane. Han så ut som den neste Gullballen-vinneren og potensielt en av tidenes største. Det blir han ikke, etter å ha vært sin egen fiende, sier Finstad Berg.

– Falitterklæring



I 2017 signerte angrepsspilleren for PSG, men han har fremdeles ikke klart å lede klubben til sitt store mål, å vinne Champions League.

– Da han nå går til Saudi Arabia tenker man at dette er en fallitterklæring, at han bare går der for å tjene mest mulig penger og at det er nok det som har blitt oppnådd i karrieren, sier Doria.

– Det er veldig synd på flere måter, sier Finstad Berg om overgangen.

SAUDI-KLAR: Den brasilianske stjernespilleren Neymar. Foto: Paul Miller

Også i Danmark har det kommet reaksjoner, og én har vakt særlig oppsikt, fra Tipsbladets redaktør Troels Bager Thøgersen.

– Neymar selger sitt navn til en øksemorder. Jeg vet det lyder ekstremt hardt, men det er altså hva denne handelen i essens handler om, fastslår Thøgersen.

Finstad Berg er ikke like ekstrem i valg av ord.

– Det er et veldig sterkt språklig bilde, så er jeg selv varsom på å demonisere et helt folk. Det er forskjell på hvordan man omtaler regime og folkene i et land.

Hun vil istedenfor bruke følgende formulering:

– Jeg ville heller sagt at Neymar selger imaget og stjernestatusen til et autoritært regime som står for en lang rekke av menneskerettighetsbrudd.

I tillegg til dokumenterte bevis på at landet bryter menneskerettigheter er det i Saudi-Arabia dødsstraff for å være homofil. Kvinners rettigheter er også svært dårlige i landet.

– Jeg har aldri tenkt på Neymar som en som har brydd seg voldsomt om politiske sider med fotballen. Sportslig sett er det likevel rart at han velger dette, sier Finstad Berg.

– Aldri vært vitne til maken

Ifølge franske L'Equipe har den brasilianske stjernen takket ja til en kontrakt som strekker seg over to sesonger. De skriver at Neymar kommer til å ha en årslønn på svimlende 1,75 milliarder kroner.

BBC melder at PSG og Al-Hilal er enige om en overgangssum på 90 millioner euro, tilsvarende én milliard kroner.

– Det er helt vanvittige summer, som understreker hvor ekstremt mye penger den saudiske ligaen er villige til å bruke. Vi har aldri vært vitne til maken. De summene som opereres med nå er fantasi, sier Finstad Berg.

REAGERER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det har gått veldig mye fortere enn jeg hadde trodd. Det var tydelig at Saudi Arabia satset hardt, men jeg hadde ikke sett for meg at ting skulle skje så fort, fortsetter hun.

Sportskommentatoren sikter til at ligaen ikke bare har klart å sikre seg eldre fotballprofiler, men også spillere som skal være i sin beste alder, som Ruben Neves (26) og Allan Saint-Maximin (26).

– Det sier noe om hvordan maktbalansen har flyttet seg og at de kan yppe seg med Europa-klubbene. Det store problemet er at det er så tette bånd til autoritære regimer, som systematisk bryter menneskerettighetene.

Sportsvasking i land som Saudi Arabia og Qatar har vært mye omtalt i Norge, men i Brasil får det ikke samme medieoppmerksomheten.

– Der er det ingen som snakker om sportsvasking og menneskerettigheter, dessverre. Det burde ligge høyere i dagsorden. Det har et stort potensiale i Brasil, forteller Doria.

– I andre land kjøper man rettighetene og viser kampene, forteller Finstad Berg.

Sportskanalen DAZN er blant rettighetshaverne som har kjøpt tilgang til å vise ligaen. De kan dermed vise kampene i Østerrike, Belgia, Canada, Tyskland og Storbritannia.

– Skjedde noe



I Brasil er det legendene Pele og Ronaldo som regnes som de aller største. Samme status vil Neymar aldri få, fordi:

– Brasilianere kan være så gode som mulig, men klarer de ikke vinne fotball-VM havner de ikke på den øverste hyllen, sier Doria.

Han sammenligner den ferske saudi-proffen med Adriano og Robinho, andre spillere som ikke fikk ut sitt fulle potensiale.

– De skulle bli skikkelig store, men så skjedde det noe i karrieren, som med Neymar, som ikke klarte å bli verdens beste. Forventningene har vært mye større enn det som har blitt oppnådd, sier Brasil-kjenneren.

Samtidig har Vinicius Junior blomstret for Real Madrid på venstrekanten, i samme posisjon som Neymar. Det har derfor blitt spekulert i om landet har bruk for ham lenger.

– På grunn av alle skadene og «Vinis» inntreden har det blitt sånn. Han har også en helt annen oppførsel, sier Doria.

Finstad Berg nevner også utenomsportslig «rør», som noe Neymar vil bli husket for.

– Helt siden han gikk fra Barcelona til PSG har han rotet bort så mange år av karrieren. PSG er en stor klubb på alle måter, men den overgangen i sum må sies å være en ordentlig bom. Han hadde verden for sine føtter, sier sportskommentatoren.

– Han har hatt en bra karriere, men kunne blitt snakket om også om 50 år som tidenes beste, legger Finstad Berg til.