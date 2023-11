Scoret ti (!) mål mot Liverpool

Chido Obi-Martin (15) skapte hysteri i helgen.

Den danske tenåringens navn ble sprett over hele internett etter at Arsenals U16-lag nedsablet Liverpools U16-lag hele 14–3.

Angrepsspiller Obi-Martin sto for hele ti (!) av scoringene for London-laget.

«Jaktes» av England

Etter den ekstreme oppvisningen mot Liverpool, så har landslags-dragkampen tatt fyr.

15-åringen har nemlig spilt for både Danmark – der han er født – og for England. Samtidig kan han også representere Nigeria på grunn av faren.

Ifølge Daily Mail skal det engelske fotballforbundet være i gang med å legge en plan for å overbevise Obi-Martin til å representere England fremover.



Arsenal youngster Chido Obi-Martin scored TEN goals in a 14-3 win over Liverpool 🤯 — GOAL News (@GoalNews) November 18, 2023

15-åringen spilte imidlertid kamper for Danmark forrige måned – og scoret i en kvalifiseringskamp til U17-EM.

Neste uke fyller tenåringen 16 år, og har fortsatt muligheten til å kunne bytte til England dersom han ønsker.

Setter knottene i ansiktet på lagkamerat

Har trent med Ødegaard og co.

Danmark U17-trener, Jasper Mikkelsen, uttalte seg til dansk presse om 15-åringens landslagsframtid.



– Jeg er ikke nervøs rundt det, for vi kommer ikke til å gjøre noe med det. Jeg forholder meg bare til det faktum at Chido og familien hans har blitt enige om at han vil spille for Danmark.

– Dersom han endrer mening på et tidspunkt, så er det ute av våre hender, sier han, ifølge den engelske avisen.

Til tross for sin unge alder, så har Obi-Martin fått muligheten av Arsenal-manager Mikel Arteta til å trene med Martin Ødegaard og resten av Arsenals A-lag.

Stortalentet har også spilt kamper for Arsenals U18- og U21-lag.