Schjelderup åpner seg i TV 2-intervju: – Det er en syk verden

Det har kanskje ikke blitt noen mesterskap for det norske A-landslaget siden 2000. Men dersom man de siste dagene har gått inn i lobbyen til U21-landslagets hotell i Drammen, har de skuelystne kunnet få et glimt av håp om en gyllen norsk fotballfremtid.

Der sitter nemlig en kompisgjeng stort sett og spiller kort og hører på musikk, når de ikke er på trening eller spiller kamp.

NORGES FREMTID: Andreas Schjelderup (f.v.), Kristian Malt Arnstad og Leo Fuhr Hjelde spiller kort med Isak Hansen-Aarøen og Oscar Bobb (ikke i bildet). Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

DJ: Kristian Malt Arnstad (20), midtbaneterrier i Anderlecht og ønsket av Premier League-klubben Burnley i sommer.

Dealer: Oscar Bobb (20), rykende fersk Premier League-debutant som kantspiller for Manchester City.

Øvrige deltakere:

Isak Hansen-Aarøen (19), inne i sitt siste kontraktsår for Manchester United, der han i stadig økende grad er involvert med A-laget.

Leo Fuhr Hjelde (20), venstreback i Leeds United, men nå midtstopper på U21-landslaget og kanskje i fremtiden løsningen på Norges hodepine i den posisjonen.

Og Andreas Schjelderup (19), som torsdag startet den nye æraen på U21-landslaget med karrierens første hat trick borte mot San Marino.

– Det er noe av det beste som finnes. Det er så kos å komme hit og koble helt av i den lille boblen med dem, egentlig bare prate piss med gutta og chille ordentlig. Det er skikkelig godt for hodet etter den perioden jeg har vært gjennom nå, sier bodøværingen til TV 2.

GODE VENNER: Andreas Schjelderup kobler av med kortspill sammen med sine beste fotballkompiser. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han har vært taus i hele år, fra gigantovergangen til Benfica for 150 millioner kroner i januar, gjennom en vårsesong preget av mindre spilletid enn ventet, og til dramatisk møtevirksomhet i sommer avsluttet med et utlån tilbake til FC Nordsjælland på Deadline Day.

Nå letter supertalentet for første gang på sløret.

– Alt gikk ikke etter planen. Det er en syk verden, sier Schjelderup.

ÅPENHJERTIG: Andreas Schjelderup under intervjuet med TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ting så helt fortapt ut

Spoler man tilbake til juleferien i fjor, var situasjonen en helt annen. Den norske unggutten hadde akkurat reist hjem til Bodø etter å ha blitt kåret til høstsesongens beste spiller i dansk Superliga, der han også var toppscorer.

Nå prydet han avisforsider i Portugal etter rapporter om at Benfica ville legge store summer på bordet for å kjøpe ham i januar.

– Det var nesten så jeg spurte pappa hver dag: «Skjer det noe nytt?»

Og det gjorde det. For etter at saken stod i stampe gjennom hele romjulen, skjedde det noe:

– Det var mye frustrasjon til tider. Ting så helt fortapt ut. Men jeg husker morgenen på nyttårsaften. Jeg stod opp, litt trøtt, og da hadde ting løst seg litt. Det var morsomt. Jeg hadde ikke sovet så mye og fikk beskjed om at det kunne skje noe.



De neste ukene ble heseblesende. Etter knallharde forhandlinger med Nordsjælland kom Benfica til enighet om en overgang for over 150 millioner kroner, mens Schjelderup ble tilbudt en lukrativ 5,5-årskontrakt.

Han ble presentert med pomp og prakt sammen med klubbpresident Rui Costa på hjemmearenaen Estádio da Luz.

Foto: Benfica

– Det var sinnssykt rart. Jeg tror ikke det helt slo meg at jeg hadde signert for Benfica, før noen uker etter at jeg kom dit. Jeg fikk ikke helt tatt det inn over meg. Det var så mye som skjedde, og plutselig var jeg der, sier Schjelderup.



Til tross for at forespørslene haglet, forble han selv taus under hele overgangssagaen og i månedene som fulgte.

– Det var ganske sinnssykt, egentlig. Jeg hadde ikke vært i en sånn situasjon før. Det er derfor jeg ikke har gjort noen intervjuer. Jeg prøvde bare å legge det bort. Det var veldig mye på en gang, forklarer han.



– Alt skjedde ikke som planlagt

Hjemme i Norge fulgte fotballfans spent med på når prestisjesigneringen skulle få sin debut og etter hver ta portugisisk fotball med storm.

De første ukene bestod av et skreddersydd treningsprogram for å komme i form etter en liten skade han hadde tatt med seg til Portugal.

– Det tok sikkert en måned før jeg kom i den formen jeg burde være i og kunne konkurrere, sier Schjelderup.

Men heller ikke da fikk han nevneverdig spilletid. Det ble kun et symbolsk minutt mot Marítimo i serien, det samme mot Inter i Champions League.

– Forventet du å spille mer på våren?

– Absolutt. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn og konkurrere med en gang og få minutter. Jeg forventet å få flere sjanser og minutter. Men det ble ikke sånn.

– Hvorfor ikke?

– Jeg har egentlig ikke noe svar på det. Jeg følte jeg leverte bra på trening hele tiden og kunne fått noen muligheter. Men på det tidspunktet var Benfica et av de beste lagene i Europa, de vant hver seriekamp 3- eller 4-0 og spilte i Champions League. Da er det litt vanskelig å komme inn på laget.

– Føler du at Benfica har levd opp til planene de la for deg?

– Altså, alt gikk ikke etter planen. Alt kan skje i fotball. Det er en syk verden, den fotballverdenen. Alt skjedde ikke sånn som planlagt, sier Schjelderup.

NORSK LAGKAMERAT: Andreas Schjelderup under oppvarming med Fredrik Aursnes før Champions League-kamp mot Club Brugge. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Fikk nok: – Frustrert og sur

I sommer virket det riktignok som at noe var i ferd med å snu. Schjelderup fikk mye spilletid i de første treningskampene, han scoret og fikk mye ros i portugisiske medier.

– Jeg var veldig positiv og sinnssykt motivert. Jeg følte jeg var god gjennom hele oppkjøringen og fikk vist hva jeg kan. Men plutselig var det enda større konkurranse.

Sommeren 2023 var tidspunktet hvor horisonten virkelig skulle åpne seg for Schjelderup med tanke på mer spilletid, men isteden ble klubbhelten Ángel Di María hentet hjem og låneavtalen til Gonçalo Guedes ble forlenget. To knallharde konkurrenter.

– Da så det sinnssykt tøft ut. I den alderen jeg er nå, trenger jeg mer enn ett minutt per kamp. Det var viktig for meg å komme meg et sted og spille, sier Schjelderup.

Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Spesielt én opplevelse fikk begeret til å renne over for den frustrerte unggutten. I lagets siste treningskamp mot Feyenoord ble han byttet inn med seks minutter igjen av ordinær tid. Da innså han at nok var nok.

– Jeg var den niende spilleren som ble byttet inn. Da begynte tankene å komme: Får jeg nok sjanser her denne sesongen, eller bør jeg kanskje se et annet sted? Da var det opp til agenten min å undersøke hva som var mulig, og å opprette dialog med Benfica om å få lov til å gå eller ikke. Der og da så det ikke så sykt bra ut, sier Schjelderup.

– Hvordan preget det deg å havne i en sånn situasjon?

– Jeg blir frustrert, for jeg har lagt en plan om hvordan ting skal gå, og det var absolutt ikke sånn her jeg følte det skulle gå. Jeg blir frustrert og sur, men man må jo bare legge det bort og fokusere.

Drama: – Merkelig

Etter at Benfica gikk med på å låne ham ut i én sesong, startet jakten på Schjelderups destinasjon. Men det skulle drøye helt inn til det siste, for klubben krevde å få betalt nærmere 30 millioner kroner for å leie ut 19-åringen frem til neste sommer.

– Det var veldig rart, for jeg visste egentlig ikke om jeg fikk gå. Det var egentlig den siste dagen at jeg fikk beskjed om at «OK, nå får du faktisk gå». Det var veldig rart. Ganske merkelig situasjon å havne i, sier Schjelderup.

Til slutt stod det mellom to alternativer: FC København og gamleklubben FC Nordsjælland. Sistnevnte trakk det lengste strået.

– Det var flere alternativer som var på bordet, men det jeg følte var mest sikkert, var å plukke opp hansken i Nordsjælland igjen. Det ble attraktivt for meg nå som de også skal spille i Europa, sier Schjelderup.

– Faen

Det er under to uker siden han signerte låneavtalen. Siden har han takket nei til flere intervjuforespørsler under samlingen med U21-landslaget, og han var lenge usikker på om han skulle stille for TV 2. Det skyldes at han har følt seg mentalt sliten.

– Det er litt tøft. Jeg skal ikke lyve. Det er litt tøft mentalt, sier Schjelderup og utdyper:



– Det går inn på deg. Det blir litt tungt i hodet når mange ting skjer. Du prøver å ha fokus på å gjøre ditt beste, men så er det mange ting som skjer i bakgrunnen og i hodet. Det blir litt tungt å fokusere når ting er litt usikkert. Hvor skal man? Det var én dag igjen av vinduet og jeg visste ikke hvor jeg skulle engang. Det blir litt tungt.

Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nå har han stilt inn siktet igjen: Etter hat trick mot San Marino venter Latvia for U21-landslaget tirsdag klokken 18.00, før han gyver løs på comebacket i Nordsjælland. Der er målet seriegull og suksess i Europa, før han planlegger å vende tilbake til Benfica og omsider lykkes i den portugisiske storklubben neste sesong.

– Jeg stiller store krav til meg selv. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om hva andre folk sier. Jeg blir bare irritert på meg selv: Hva kunne jeg gjort annerledes? Men jeg føler egentlig ikke jeg kunne gjort noe annerledes. Jeg føler jeg har gjort absolutt alt jeg kan, sier Schjelderup.

Han retter litt på den lyse luggen.

– Det går selvfølgelig en ganske stor faen i meg. Jeg har stor motivasjon.