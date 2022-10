Sår tvil om Liverpool er det riktige valget for supertalentet

STJERNESPILLER: Jude Bellingham herjer i Tyskland og Champions League. Det til tross for at han kun er 19 år gammel. Foto: Martin Meissner

Borussia Dortmund var selgende part i 2022s største overgangssaga da Erling Braut Haaland ble solgt til Manchester City.

I 2023 er det stor sannsynlighet for at tyskerne havner i samme posisjon.

Denne gangen er det trolig Jude Bellingham, som mandag er blant de nominerte til Kopa-prisen under Ballon d'Or - som går til den beste unge spilleren, som skal selges videre til en av verdens største fotballklubber.



Ifølge anerkjente journalister og aviser ligger de fleste storklubbene langflate etter 19-åringen.

En av klubbene som har vært sterkest ryktet til midtbanespilleren er Liverpool.

– Han har vært ryktet til Liverpool lenge og det er ingen hemmelighet at Jürgen Klopp har hatt ekstremt lyst på ham. Liverpool har en aldrende midtbane som skriker etter en slik type, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Jürgen Klopp har også uttalt seg entusiastisk om Bellingham.

– Han er ikke på markedet, så det er det første problemet. Det er faktisk det eneste problemet med ham, sa Klopp tidligere i år.

Sår tvil om Liverpool er riktig valg

Erling Braut Haaland har truffet blink med samtlige overganger i karrieren. Det gjorde han også da han i sommer valgte å tre opp på den største scenen.

Nå står Bellingham overfor samme utfordring. For hans neste klubb, blir trolig hans hjemsted i lang tid.

– Spørsmålet er om Klopp-prosjektet er på vei nedover. Er det riktig for Bellingham? Det er vanskelige vurderinger, sier Amankwah.

Amankwah er likevel ganske sikker på at Bellingham vil følge i Haalands fotspor og ta valget som er riktig for ham.

– Jeg tror fordelen hans er hvordan vi ser ham i intervjuer og måten han opptrer på. Han virker så ekstremt moden. Han er bare 19 år! Når du ser hvor reflektert og moden han er, så tror jeg ha kommer til å gjøre gode vurderinger rundt sitt neste klubbvalg også, sier Amankwah.

GJENFORENING? Erling Braut Haaland og Jude Bellingham knyttet sterke bånd i Tyskland. Neste sommer kan de igjen spille på samme lag. Foto: CARL RECINE

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener han også må ha i bakhodet hvordan klubben han velger trolig vil se ut i årene som kommer.

– De velger jo ofte manager mer enn en de velger klubb. Da må de spørre seg hvor lenge kommer Klopp til å vøre i Liverpool? Hvor lenge kommer Guardiola til å være i Man. City? Det er slike ting de må veie opp, sier Thorstvedt.

Flere engelske talenter drar til utlandet for spilletid

Flere og flere engelske talenter har valgt å gjøre som Jude Bellingham gjorde 17 år gammel.

Veien til førstelagsspill i de største klubbene er blitt såpass lang, at flere velger å bruke utlandet som et mellomsteg før de blir hentet av de engelske storklubbene.

– Det var lenge ingen engelske spillere som gikk til kontinentet i det hele tatt. Så begynte noen å gjøre det, så begynte plutselig de unge også å gjøre det. De så at det var lettere å få spilletid der, sier Thorstvedt.

Jadon Sancho er en av de største suksesshistoriene bak et slikt valg. 17 år gammel forlot han Manchester Citys akademi for en plass på førstelaget til Borussia Dortmund.

ENGLAND-HÅP: Mange ser på Jude Bellingham som mannen som skal ta det engelske landslaget til nye høyder. Foto: Mark Pain

Sancho ble en kjempesuksess for tyskerne. Ifølge Transfermarkt betalte det totalt rundt 200 millioner kroner for ham. Etter fem sesonger solgte de ham til Manchester United for rundt 880 millioner kroner.

– I England blir ungguttene ofte lånt ut til både den ene og andre klubben. I Tyskland får de sjansen tidlig og de tyske klubbene har også et avslappet forhold til at spillerne også kommer til å forsvinne videre.

Engelske talenter i utlandet Dette er noen av de unge engelskmennene som har valgt å reise ut for å få erfaring i seniorfotballen. Jude Bellingham: (Borussia Dortmund). Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund). Marcus Edwards (Sporting CP). Noni Madueke (PSV). Stephy Mavididi (Montpellier). Lee Buchanan (Werder Bremen). Angel Gomes (Lille). Reece Oxford (Augsburg). Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum). George Cox (Fortuna Sittard).

Det Bellingham ble tirsdag den tredje tenåringen til å score i fire strake Champions League-kamper.

En bragd kun Haaland og Kylian Mbappé har klart tidligere.

– Dortmund kommer gjerne til å selge Bellingham neste sommer, men de kommer til å få en formue for ham. De har investert mye i ham, men de kommer til å få mye mer igjen, sier Thorstvedt.