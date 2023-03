Sander Berge slår tilbake: – Jeg driter litt i det

UVANT ROLLE: Sander Berge spilte for første gang høyrekant for det norske landslaget mot Spania. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

På grunn av en feilpasning før Serbias 0-2-mål ble Berge av flere norske medier utpekt som syndebukk da Norge mistet Nations League-seieren i september.

Lørdag ble han lansert i en (på landslaget) ny rolle som høyrekant, og igjen var dommen dyster på spillerbørsene.

– Jeg får det med meg. Ikke at jeg har blitt en gammel mann, men jeg har vært i gamet nå i mange år på landslaget og i utlandet. Kritikk vil jo komme. Jeg fokuserer bare på at vi skal vinne. Da jeg var 20-21, tok jeg det mer innover meg, men jeg driter litt i det jo eldre jeg blir, sier Berge til TV 2.

– Veldig unaturlig

Han sitter i spillertunellen på Adjarabet Arena og smiler. Lørdagens landskamp var hans 33. Det er akkurat seks år siden han debuterte, noen måneder etter at han forlot Norge og Vålerenga til fordel for belgiske Genk.

Berge mener deler av kritikken som nå treffer ham etter landskamper – at han sliter med tempoet eller ikke jobber hardt nok – ikke er noe nytt.

– Jeg har fått høre det litt siden jeg var i Vålerenga da jeg var 16-17 år. Jeg vet ikke hvor mange spillere i moderne toppfotball som er oppimot to meter og veier 95-96 kg. I dagens verden er det veldig unaturlig å se en spiller som forflytter seg sånn på midtbanen når du har mange kjappe, kvikke bein som ser ut som de har mer frekvens i bena, sier Berge og bedyrer:

– Jeg skjønner hva folk kan se og antyde med det. Sånn vil det bare være. Men mitt steg er litt annerledes. Jeg liker å tro, og mener å ha kontroll på, at jeg ikke løper noe mindre eller jobber mindre hardt.

Han snur på det:

– Det er ikke alle som kan spille både dypt på midtbanen og ute på kanten når de er bygget som meg.

Sjonglerer mange roller

De siste årene har Berge nemlig blitt en anvendelig soldat både på klubb- og landslag.

Sheffield United spiller 5-3-2 eller 5-2-3, med Berge vekslende mellom roller som venstre indreløper, midtbaneanker, en bred høyre indreløper og «tieren» bak spissen.

På landslaget, som spiller 4-3-3, har Berge bekledd ankerrollen, de to indreløperposisjonene og senest høyrekanten.

– Når jeg går ut på banen, er det viktigste å ta tak i den rollen jeg får. Jeg føler kanskje jeg er en fotballklok spiller som ikke bare evner å spille fotball på én måte, men å gjøre forskjellige stilarter.

Han vil ikke svare på akkurat hvor han er best, for han mener det kommer helt an på hvilke kvaliteter treneren ønsker å få frem i ham.

– Mine styrker kan passe inn flere steder, sier Berge.

Spiller ikke for seg selv

Han slo igjennom som en sentral midtbanespiller som både evnet å være hjertet i laget, den styrende pasningsspilleren, men samtidig en som brukte fysikken til å dra seg forbløffende lett forbi motstandere.

I tråd med at han har blitt brukt i flere ulike roller, mener han det ikke alltid er mulig å leve opp til den forventningen.

Og særlig når han spiller for landslaget, mener han det er viktig å legge bort personlig prestisje.

– Når det er landskamp, må du legge til side å tenke på ditt eget spill. Jeg vil bare gå ut der og sørge for at vi vinner. Da er fokus for meg å gjøre den arbeidsoppgaven som jeg tror, og vi sammen blir enige om, er den beste for at vi vinner, sier Asker-gutten.

Den er det kanskje ikke alle som setter spillerbørs for enkeltspillere, som er helt innforstått med.

– Jeg går ikke ut der og spiller for meg selv, sier Berge og trekker på skuldrene:

– Kritikk er en del av pakken. Det kommer med. Jeg har vært der før. Jeg har fått masse hyllest, mindre hyllest, mye kritikk. Det vil komme og gå. Så må man leve med det.

«KLART GODKJENT»: Det er dommen fra Ståle Solbakken om Sander Berges prestasjon mot Spania lørdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Må ut av Championship

Landslagssjef Ståle Solbakken mener det kan ha vært knyttet for store forventninger til Sander Berge de siste årene kombinert med lange skadeavbrekk.

– Da skal de 95 kg og de 195 cm i gang. Det tar ofte litt lengre tid. Og så må vi finne den miksen på banen der han får brukt det best mulig både for laget og for seg selv, sier Solbakken.

– I fjor sa du at han måtte selges fra Sheffield United. Mener du fortsatt det?

– Det neste steget for ham er at han må ut av Championship. Det har ikke noe med Sheffield United å gjøre, for de er det nest beste laget der. Men det har å gjøre med fotballen som generelt spilles der. For at han skal ta det neste steget, kan det være godt å komme inn i en annen kultur og struktur.

Til sommeren har Berge ett år igjen av kontrakten i klubben som kjemper om opprykk fra Championship. Holder han seg skadefri, forventes det at flere Premier League-klubber vil by på ham, etter at han i januar var nær en overgang til blant andre Fulham.