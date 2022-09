Sander Berge letter på sløret: – Det gikk inn til siste slutt

Sander Berge (24) satt på et hotellrom og ventet. Fremtiden stod på spill.

Lørdag fra kl. 17.00: Se Slovenia-Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

– Det var særlig mot slutten at det dro seg veldig til, sier Asker-gutten til TV 2.

Han forteller for første gang om sommerens overgangsvindu der han ble koblet til en rekke klubber, både i Premier League og utenfor Storbritannia, og som endte med et kappløp på Deadline Day.

Flere Premier League-klubber prøvde, slik TV 2 omtalte på overgangsvinduets siste dag, å signere Berge på lån med opsjon eller forpliktelse om kjøp.

Ifølge lokalavisen i Sheffield, The Star, var Chelsea blant klubbene som uttrykte konkret interesse for Berge.

Noen ganger tidligere ble det hevdet av flere engelske medier at Liverpool hadde den høyreiste nordmannen på blokka.

– Jeg hadde min agent (Morten Wivestad) over. Det var stor pågang, sier Berge om aktiviteten på overgangsvinduets siste dag.

BRILJERER: Sander Berge ble værende, og laget er i flytsonen: Sheffield United topper Championship. Foto: Nigel French

Flyttet ut: – Merkelig

Med kun timer igjen av sommerens overgangsvindu visste han ikke om han kom til å bli værende i Sheffield United eller ta turen til en Premier League-klubb.

– Det var merkelig. Jeg bodde på hotell hele sommeren. Det var litt knotete å ligge der inne med tre-fire halvåpne kofferter. Jeg flyttet ut i mai etter de kampene. Jeg satt der og visste ikke helt hva som skjedde. Det har vært frem og tilbake, sier Berge.

– Hvordan var den siste dagen?

– Jeg satt der og gjorde ikke stort. Du blir dratt inn i det, men det er ikke jeg som sitter på telefonen eller prater med andre. Jeg sitter der og ser på en serie eller forbereder meg til neste treningsdag. Det er ikke så veldig mye som skjer for min del personlig annet enn at det foregår et spill utenfor der jeg sitter.

Han bekrefter at det ble hett de siste timene.

– Det var mye interesse, konkret interesse, man veiet ting litt opp, det måtte klaffe for både klubben og meg, og det skjedde ikke. Det er alltid fint å sitte i en posisjon og vite at det var klubber som var veldig interesserte.

– Kunne du dratt til en god Premier League-klubb hvis du virkelig hadde gått inn for det?

– Sheffield United er arbeidsgiver. De er avgjørende på størst mulig måte der. Det kom aldri helt opp til meg og at jeg satt med en beslutning. Men det gikk inn til siste slutt.

– Hva vil du si om rapportene om at klubber som Chelsea og Liverpool skal ha vært interessert?

– Det er ikke noe negativt at klubber i den størrelsen blir nevnt, men man skal ikke legge så mye i det. Det kan blusses opp av veldig lite, og det er ikke nødvendigvis alltid riktig, selv om det var store og interessante klubber som var inne i bildet. Det er ikke alt som står på nettet, som er sant, sier Berge.

Svarer om Belgia

Club Brugge var, slik TV 2 omtalte i august, en av klubbene som jobbet hardest med å sikre seg nordmannen. Champions League-klubben la inn flere bud i løpet av overgangsvinduet.

COMEBACK: Sander Berge har gjort sakene sine bra i de siste landskampene etter at skader holdt ham ute av troppen i lang tid. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Club Brugge var på, som bekreftet (av Sheffield Uniteds trener Paul Heckingbottom). Det var en prosess hele sommeren. Men min ambisjon har alltid vært å spille på det øverste nivået. Selv om de viste stor tillit og pushet på i løpet av sommeren, har jeg alltid sagt at jeg har vært der (i Belgia) og var interessert i å spille på det øverste nivået. Det var prioriteten for meg, sier Berge.

Flere klubber fra nedre halvdel i Premier League viste også stor interesse for ham i sommer, men etter nedrykket med Sheffield United halvannet år etter overgangen fra Genk, var Berge skeptisk.

– Det var veldig med i bildet. Jeg har vært gjennom den situasjonen før. Det er vanskelig å si i Premier League hvor det er så tøff konkurranse. Det er flere lag som er innblandet i den. Det er fem, seks, syv klubber som kanskje kan si hvert år at de ikke er med i nedrykksdramaet. Det svinger fort. Når man har vært gjennom det, vil man på en måte stå av det og velge en stabilisert, god klubb man kan utvikle seg videre i over tid.

Til syvende og sist ble Berge værende i Sheffield United, som virker å ha vært sterke kort på hånden i kampen om opprykk til Premier League.

«The Blades» leder Championship med fem poeng ned til Reading på første play off-plass.

– Jeg er veldig tilfreds med å være frisk og rask, vi leder ligaen og har startet kjempebra. Det er godt å kjenne på det, sier Berge foran Norges avgjørende Nations League-kamper mot Slovenia og Serbia.

Og hvem vet? Kanskje bytter han beite allerede i januar – et overgangsvindu som kommer «raskere» enn vanlig med tanke på at VM skal spilles fra november til desember.

