Sandefjords lynving: – Jeg trengte en pause fra fotballen

– Fotball skal være en drivkraft og motivasjon, og jeg mistet alt det.



Danilo Al-Saed har kjempet en evig kamp mot sitt eget hode på veien til Eliteserie-fotball i Sandefjord. I 2019 spilte han på nivå seks i svensk fotball.

Fire år senere er Al-Saed en av Eliteseriens lyspunkter for et Sandefjord-lag som ligger svært utsatt til i nedrykkskampen.

Den tekniske kantspilleren har kommet opp i tosifret antall scoringer i debutsesongen i norsk fotball.

Veien dit har ikke vært enkel.

– Jeg har kun spilt i lavere divisjoner tidligere. Jeg føler jeg har kriget meg oppover systemet i alle år. Det har tatt tid å komme hit jeg er nå, forteller Al-Saed og legger til:



– Jeg har hele tiden hatt en drøm om å leve av fotballen. Det har vært en spesiell reise. Jeg har kriget hele veien, og jobbet med å motbevise mye folk, fortsetter den svensktalende Sandefjord-spilleren.



TØFF REISE: Sandefjords nyervervelse for sesongen har motbevist mange. Foto: Trond R. Teigen

Mistet gleden av fotballen

Danilo Al-Saed spilte i ung alder for Håbo FF på nivå fire og fem i svensk fotball. Spilleren med høye ambisjoner for sin karriere, merket på et punkt i 2018 at det var noe som ikke stemte.

– Jeg måtte bare ta en pause fra fotballen. Jeg hadde mistet gleden av å spille fotball, og valgte å kun fokusere på studier. Motivasjonen var på bunn, forteller 24-åringen.



Ett år senere var lynvingen tilbake på fotballbanen for Håbo, som hadde rykket ned til nivå seks i svensk fotball. Danilo fikk tilbake fotballgleden og motivasjonen.

Fotball-comebacket ble starten på et nytt kapittel.

– Jeg spilte på nivå seks for å ha noe å drive med ved siden av jobb og studier. Det viktigste var å få tilbake gleden av å spille fotball. Etterhvert ble jeg kontaktet av Enköping, en klubb på nivå fire. Ett år senere gikk jeg videre til Sandviken, hvor jeg har vært de siste to sesongene før jeg kom hit til Sandefjord, forteller Danilo.



TOK STEG: Sandefjords målgarantist tok stegene oppover det svenske divisjonssystemet. Her i aksjon for Sandviken. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

– Det var en perfekt match

24-åringen markerte seg med 5 scoringer for Sandviken i 2022-sesongen. Selv var han overrasket og begeistret over tilbudet fra Sandefjord, som hadde fulgt angrepsspilleren over tid.

– De hadde veldig god oversikt over mine statistikker, styrker og svakheter. Det var gjort en grundig «scouting» på meg, noe som gjorde ting mye lettere. De visste veldig godt hvordan de ville bruke meg, og hva jeg måtte jobbe med, forteller Al-Saed.



Den lettbente kantspilleren benyttet muligheten til å få teste seg på et nytt nivå.

– Jeg likte filosofien, og hvordan de ønsker å spille fotball. Det passet meg veldig bra. Det var et prosjekt for meg å få bevise hva jeg er god for også. Det var egentlig en perfekt match, sier Danilo.



MOTIVERT: Danilo Al-Saed var klar for å bevise hva han var god for i Sandefjord. Foto: Trond R. Teigen

Hyller trenerteamet

Al-Saed fikk virkelig kjenne på nivåforskjellen i sin nye tilværelse i norsk fotball.

– Det var mye nytt for meg, og jeg slet litt i starten med å tilpasse meg nivået. Det var høyere tempo og en helt annen intensitet enn i Sandviken. Jeg fikk god hjelp av trenerteamet i starten, forklarer Danilo.



Angrepsspilleren har tatt store steg denne sesongen, og takker trenerduoen Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström.

– De har jobbet mye med det defensive spillet mitt. I Sandviken var jeg ikke så effektiv, så de har jobbet veldig med effektiviteten og det å avslutte kontringer man får. Jeg har fått gode råd om posisjonering, og mange små detaljer som har hjulpet meg, utdyper Al-Saed.



GODE RÅD: Hans Erik Ødegaard har vært med på å utvikle Danilo Al-Saed til et nytt nivå. Foto: Trond R. Teigen

Sandefjord-vingen trekker frem oppholdet i Marbella som et viktig vendepunkt.

– Jeg husker godt følelsen da vi reiste til Marbella før sesongen. Det var første gang jeg var på treningsleir. Å få dra til Marbella for å spille fotball med laget var en heftig opplevelse. Det var nesten litt magisk, sier Danilo og tilføyer:



– Marbella-oppholdet var veldig viktig for meg. Jeg fikk en bekreftelse der som ga meg en veldig god følelse på at jeg begynte å ta nivået.



– Jeg bruker ikke energi på sånt



Danilo Al-Saed har store ambisjoner for sin videre fotballkarriere. Samtidig har han fullt fokus på Sandefjord, og nedrykksduellene utover høsten.

– Jeg har høye ambisjoner. På kort sikt handler det om å etablere seg her i Sandefjord. Jeg vil ta flere og flere steg i min utvikling. Jeg er langt fra ferdig utviklet, konstaterer kantspilleren.



AMBISIØS: Danilo Al-Saed vil ta nye steg i sin utvikling. Foto: Trond R. Teigen

Ambisjonene får ingen innvirkning av en utrygg tabellplassering i Eliteserien.

– Fokuset mitt er utvilsomt i Sandefjord. Jeg kan ikke gå rundt å tenke på hva som skjer hvis vi skulle rykket ned. Jeg bruker ikke energi på sånt. For meg blir det helt feil fokus. Jeg tenker på at vi skal beholde plassen, og ikke noe annet. Vi skal vinne hver kamp, tydeliggjør Al-Saed.



Nå blir det en spennende avslutning på sesongen med Sandefjord.

– Jeg elsker spenningen, og at det er kamper som virkelig betyr noe. Skulle vi velge, så hadde vi jo ikke ønsket å ligge der vi ligger. Nå blir hver kamp en finale. Vi skal krige på de siste kampene, avslutter Al-Saed.



