Sancho tilbake etter problemene – United til finale

GLIS: Jadon Sancho var tydelig fornøyd med at han endelig fikk sitt comeback for Manchester United. Foto: Martin Rickett

Manchester United 2-0 Nottingham Forest (5-0 sammenlagt)

Mye skulle gå galt for at Manchester United ikke skulle ta seg til sin første finale i Ligacupen siden de vant turneringen i 2017.

De røde djevlene ledet nemlig 3-0 fra første semifinaleoppgjør mot Nottingham Forest. Scoringer fra Anthony Martial og Fred sørget for 2-0-seier på Old Trafford onsdag kveld, men det var ikke seieren og finaleplassen som stjal overskriftene.

Det gjorde Jadon Sancho.

TAKKET SUPPORTERNE: Jadon Sancho ble hyllet av fansen på Old Trafford etter comebacket. Foto: PHIL NOBLE

Driblefanten var nemlig tilbake i aksjon for Manchester United for første gang siden oppgjøret mot Chelsea 22. oktober.

22-åringen har rett og slett ikke vært i mental- eller fysisk stand til å spille toppfotball, har klubben forklart. I VM-pausen uteble lynvingen fra Uniteds treningsleir da han ikke var i god nok fysisk form. Sancho ble i stedet sendt til Nederland for å trene med spesialister plukket ut av Erik ten Hag.

Etter 102 dager i kulden var Sancho endelig tilbake på banen.

– Det er fantastisk å se Sancho komme inn med et smil rundt munnen. Man vet ikke hva som skjer bak lukkede dører, vi vet ikke om den mentale biten og det er et så viktig aspekt i fotball. Det er flott å se ham tilbake etter tiden hans ute, sa den tidligere PL-profilen James McFadden i BBC-studio.

Ten Hag er klar på at han kan bruke Sancho på flere måter.

– Vi vet at han kan spille i en tier-rolle og som ving. Vi kan variere det, og det liker jeg, sier United-manageren til Sky Sports.

TILBAKE: Jadon Sancho fikk spille sluttminuttene mot Nottingham Forest. Foto: PHIL NOBLE

Før Premier League-oppgjøret mot Crystal Palace i januar sa ten Hag at han ønsket Sancho tilbake, men at han fortsatt ikke var mentalt eller fysisk klar.

– Jeg skulle gjerne hatt Jadon tilbake så fort som mulig. Jeg skal gjøre alt i min makt, men noen prosesser kan man ikke forhaste. Dette er en av dem, så jeg må være tålmodig.

Sanchos comeback ble godt tatt imot av supporterne på Old Trafford og på sosiale medier.

Huge cheer for @Sanchooo10… good to see you back bro 👊🏽#MUFC — Rio Ferdinand (@rioferdy5) February 1, 2023

Ten Hag-valg vakte oppsikt

Med det store forspranget før returoppgjøret var flere derfor overrasket da de så lagoppstillingen til United. Erik ten Hag sparte ikke på kruttet. Kun Marcus Rashford og David De Gea ble hvilt av dem som vanligvis starter for et toppet United-lag.

– Det er interessant at Erik ten Hag går for et så sterkt lag, sier BBC-reporter Simon Stone, og legger til:

– Det er tydelig at han vedlikeholde rekken med seire, men han må også sikre seg mot tretthet. Kampene blir bare større fremover.

STERKT LAG: Erik ten Hag stilte med et sterkt lag da Manchester United slo Nottingham Forest for andre gang på en uke. Foto: Dave Thompson

I løpet av februar skal Manchester Untied-spille to ganger på Barcelona, to ganger mot Leeds, møte Brentford og Leicester i tillegg til Ligacupfinalen mot Newcastle. Mange forventet derfor at Ten Hag ville hvile flere stjernespillere.

– Vi må vinne kamper og fortsette progresjonen, beholde momentum. Vi må vinne denne kampen og ta nye steg, forklarte ten Hag.

Manchester United møter Newcastle i finalen i Ligacupen 26. februar på Wembley.