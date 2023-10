Sammenlignes med Messi-generasjonen

Et nytt kull med unge La Masia-produkter har virkelig vist seg fram i høst.

I et skadeplaget Barcelona-mannskap er det noen ukjente unggutter som har fått sjansen for Xavi – og levert varene.

– Dette er en gave som ikke kunne passet bedre.



Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

I Champions League-oppgjøret mot Sjakhtar Donetsk scoret 20 år gamle Fermin Lopez det første målet. I tillegg assisterte han det andre i 2-1-seieren.

Det ga ham banens beste-prisen fra Uefa.

– Veldig fortjent, slår Mundo Deportivo fast.



Midtbanespilleren har startet de siste tre kampene, og har også scoret i LaLiga denne sesongen.

– Han er ordentlig bra. Han har vært med å dominere kamper, og spesielt i det siste. Veldig gøy, og han har tatt mulighet veldig godt, sier Stamsø-Møller.

Med flere midtbanespillere skadet, har gjennombruddet til Lopez kommer beleilig.

– Hvis han ikke hadde slått til hadde Xavi vært mer desperat. Jeg har ikke sett nok enda til om han hadde vært i en toppet ellever. Jeg tviler på at han gjør det når alle er der, men dette har vært kjært for Barcelona.

Denne er han tryggest på

I det siste har en annen ukjent talent fått sjansen. 79 minutter ut i kampen mot Athletic fikk Marc Guiu sjansen. Etter kun et halvt minutt på banen scoret han like gjerne på sitt første touch.

– Ingen tvil om at andre har inspirert ham. Han gir klubben og akademiet en god følelse med så store talenter som viser seg å slå til.

Lopez og Guiu er ikke de eneste som har fått sjansen. 16 år gamle Lamine Yamal har tatt katalanerne med storm denne sesongen, og har spilt seg til fast plass. Alejando Balde har ikke lenger konkurranse fra Jordi Alba på venstrebacken.

Ikke glem at Gavi og Pedri også kommer La Masia, og er blitt voksne spillere.

– Jeg føler meg tryggest på Pedri, som skiller seg mest ut. Yamal er talentet som nærmer seg mest. Det er første gang siden generasjonen med Lionel Messi og Andres Iniesta at man får håp om at de skal være bærebjelker, sier Stamsø-Møller.



UNGE, LOVENDE: Pedri og Gavi har blitt nøkkelspillere for Barcelona. Foto: Joan Monfort

– Avhengig

Lørdag tar Barcelona imot erkefienden Real Madrid på sin midlertidige hjemmebane, Olympiastadion i byen. Det finnes ikke like mange «local lads» der.

– Real skaper jo mange talenter, men ikke mange går opp til a-laget. Det er et akademi som gjerne er på samme nivå, men ikke samme avhengighet og kulturen for å få dem opp som bærebjelker for førstelaget. Mye handler om strategi og historie – og økonomi.



Det er en kjent sak at Barcelona sliter med økonomien. Nettopp derfor er det viktig med unge spillere som tar steget om dagen.

– De er egentlig helt avhengig av det med så skakkjørt økonomi. Så får det heller være noen som ikke etablerer seg, sier Stamsø-Møller.