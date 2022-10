Sammenlignes med Haaland – får trolig sin første CL-start

Ingen har kanskje betydd mer for utviklingen av Antonio Nusa enn gamletrener Gaute Larsen.

17 år gamle Antonio Nusa viste seg virkelig frem på den største scenen, og scoret i sin Champions League-debut.

Dermed ble han den yngste nordmannen i turneringen, og bare Ansu Fati har vært yngre målscorer.

Tirsdag får han trolig sjansen fra start mot Atlético Madrid, skriver NTB.

Årsaken er at Nusas danske lagkamerat Andreas Skov Olsen har slitt med en matforgiftning de siste dagene. Han er uaktuell for spill.

Ifølge den belgiske avisen Het Nieuwsblad innebærer det etter alle solemerker at Nusa tar hans plass i startoppstillingen. Nordmannen fikk også sjansen i ligakampen mot Mechelen i helgen. Heller ikke det oppgjøret kunne Skov Olsen spille som følge av mageproblemene.

En av mennene bak Nusa-suksessen er Gaute Larsen. Han er toppspillerutvikler i Stabæk, og har fulgt Langhus-gutten tett de siste årene.

De har fortsatt god kontakt, og jevnlig henvender Nusa seg til Larsen for å få råd.

Overbeviste Janne Jönsson

Et lite gjennombrudd fikk han for rundt halvannet år siden. Da la Janne Jönsson merke til ungdomsskoleeleven for første gang.

BLE IMPONERT: Janne Jonsson lot seg begeistre av 15 år gamle Antonio Nusa i 2021. Foto: Carina Johansen

– Han hadde vært god hele veien, og så kom Janne Jönsson bort til meg. Han ville gjerne teste ham ut. Dermed ble det 14 dager på A-laget.

Den tidligere hovedtreneren, som mistet jobben i fjor sommer, ble dypt imponert.

– Janne kom bort og sa: «Han er faen meg bra, altså. Vi må ha han videre.» Det skjønte jeg, og var helt enig.

Samtidig som 15 år gamle Nusa fikk trene med de store gutta, var det koronarestriksjoner i samfunnet. Da var det hjemmeskole og kollektivtransport ikke anbefalt.

– Han gikk siste året på ungdomsskolen, og det var en en del praktiske utfordringer. Men vi pratet med mor og skole, og fikk ordnet at han ble en del av A-laget.

NÆRT FORHOLD: Gaute Larsen ble godt kjent med Antonio Nusa som toppspillerutvikler i Stabæk. Foto: Johansen, Carina

– Da var han nervøs

Bosatt i Follo trengte unge Antonio skyss. Gaute Larsen tok ansvar og kjørte ham til til og fra trening hver dag.

– Turen tok 35 minutter, og da fikk vi mye tid sammen til å prate om andre ting enn fag. Vi snakket mye om livet generelt og det var god harmoni.

Når man fyller 16 år åpnes mange dører. Antonio Nusa hadde gjennomført trafikalt grunnkurs.

– Jeg stoppet ved en bensinstasjon og spurte om han kunne kjøre bil. Mener du det? Går det greit? sa han da. Vi byttet plass og han kjørte hjem. Jeg har aldri sett han stresset på fotballbanen, men da var han nervøs, mimrer Larsen.

– Han kjørte lengre og lengre, og det ble en kul greie. Da fikk jeg ham veldig tett innpå, og det ble en bra relasjon.

– Fikk meg til å se ut som en kjegle

Likhetstrekk med Haaland

Før Gaute Larsen ble toppspillerutvikler i Stabæk, var han hovedtrener for Bryne. Under hans vinger var en annen suksessfull unggutt - nemlig Erling Braut Haaland.

– Den fysiske utviklingen Erling hadde da han kom opp i A-stallen var enorm. Før det var han en lang og hengslete gutt. Nå begynner det å skjer lignende ting med Antonio. Begge er veldig dedikerte på å passe på kroppen.

Kjærligheten for fotball har Larsen spesielt bitt seg merke i med sine to tidligere elever.

FLERE LIKHETER: Gaute Larsen trente Erling Braut Haaland i Bryne, og trekkere flere paralleller til Antonio Nusa. Foto: Handout

– Begge har elsket å spille fotball, både alene og sammen med kompiser. Lidenskapen for fotballen er stor for begge, sier han.

På banen har de også likhetstrekk.

– De har litt forskjellige kvaliteter. Erling er en avslutter i boks, mens Antonio er mer en dribler og en som passerer motstanderne. Men begge har vært veldig rå i ung alder.

Nusa ble nylig inkludert på The Guardians eksklusive liste over de 60 største talentene i hans aldersgruppe.

Gaute Larsen er ikke i tvil om at han har et stort potensiale.

– Potensialet er ekstremt stort. Samtidig er det en veldig lang vei med fallgruver som skader. I likhet med Erling virker det som han har gjort et fornuftig klubbvalg.