Sammenligner Darwin med superspiss: – Tallene er skremmende

Det er sjelden uttrykket «uslepen diamant» har passet bedre på en fotballspiller enn Liverpools Darwin Núñez.

Ingrediensene i gryten er mildt sagt annerledes. I løpet av de første fire månedene har Liverpool-fansen fått en smakebit av alt. Det har vært en salig blanding av råskap og dumskap, målteft og håpløshet, stolpetouch og nådeløs presisjon.

Men først og fremst skjer det mye rundt Núñez når han er på banen. Uruguayaneren er en garantist for kaos. Overtidsminuttene mot Napoli oppsummerer det meste. Først et rykk som fikk Min-Jae Kim til å se ut som en skilpadde. Så tumulter i feltet og et korrekt gult kort. Sju minutter på overtid pirket han ballen i mål og ble avvinket for offside. Før VAR omgjorde avgjørelsen og Núñez kunne juble som besatt.

Dette er Darwin på godt og vondt

– Skremmende

Den 23 år gamle kraftpakken får ekspertene til å klø seg i hodet. For sjelden har forskjellen på toppnivået og bunnivået vært større enn i Darwins tilfelle.

– Har har ikke gjort det Haaland har gjort, og folk forventer mer med tanke på prislappen. Men når man ser hvor mange minutter han har vært på banen, og hvor mange mål han har scoret per minutt, er tallene skremmende, sier Jamie Carragher i tirsdagens CBS-studio.

Ifølge Transfermarkt har Liverpool-spissen spilt 743 minutter i alle turneringer denne sesongen. Med sju scoringer totalt ligger snittet til Núñez på mål hvert 106. minutt. Det er fortsatt et stykke opp til Erling Braut Haaland, som er i en helt egen klasse. Nordmannen har scoret 22 mål på 1264 minutter. Det gir et snitt på drøyt 57 minutter per scoring. Kun Robert Lewandowski (hvert 78. minutt) er i nærheten. Bortsett fra de to superspissene, er Núñez helt i Europa-toppen.

Det finnes også statistikker hvor 23-åringen er foran Haaland. Ingen løsner flere skudd per 90 spilte minutter enn Núñez (6,7) i Premier League. I snitt treffer 2,5 av disse avslutningene mål. Kun Haaland (2,6) er foran Liverpool-spissen.

Og følelsen av at Núñez ofte er involvert i situasjoner rundt mål er ikke bare synsing. Legger man sammen forventede mål og målgivende pasninger per 90. minutt er det kun Haaland (1,14) som er foran Núñez (0,94).

Carragher ser et stort potensial i uruguayaneren og får støtte av Thierry Henry. Den tidligere Arsenal-legenden mener Núñez vil blomstre dersom han får nok tid og nok tillit til å senke skuldrene.

– Han trenger selvtillit. Den selvtilliten man får når man spiller hver uke gjør at man er kaldere når man får sjansen. Nå har han lyst til å imponere Liverpool-fansen. Han vil få dem til å måpe, men han forhaster seg når han får ballen. Jeg opplevde det samme i begynnelsen av karrieren. Nå erstatter han Sadio Mané, noe som ikke er enkelt. Han gjør ting for vanskelig, sier Henry.

Her får Østigård se offsiden

Sammenlignes med superspiss

Få, om noen, spisser i Premier League var like rolig foran mål som franskmannen i glansdagene. Han bredsidet ballen ned i lengste hjørne med den største selvfølgelighet - uke inn og uke ut. Henry mener Darwin vil bli en annerledes spiss.

– Er han en avslutter som Robbie Fowler? Det tror ikke jeg. Men om han finner flyten, tror jeg han har mange mål i seg. Han er som Alexis Sanchez eller en ung Luis Suarez. Når han lærer seg å beherske det han er god på, kan han kontrollere det bedre. Når det skjer, vil han være en håndfull, sier Henry.

Carragher mener Núñez deler mange av egenskapene til en Liverpool-spiss han selv spilte på lag med. Sommeren 2007 signerte Liverpool Fernando Torres. Spanjolen brukte litt tid på å finne seg til rette. Da han først ble varm i trøya, var han til tider ustoppelig.

– Torres scoret mange flere mål, men Darwin har den samme kraften og hurtigheten som skal til for å riste av seg forsvarere. I likhet med en ung Torres mangler han den teknikken som kreves i det oppbyggende spillet – nesten litt klønete. Sånn ser Darwin ut nå, og han minner meg om ham, sier Carragher.