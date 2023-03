Salvesen scoret i debuten – Viking sendte Rosenborg ut av cupen

DEBUT: Lars-Jørgen Salvesen meldte overgang til Viking tidligere denne uken. Her jubler han for scoringen i debuten. Foto: Carina Johansen / NTB

Viking - Rosenborg 2 –0 (0–0)

Det var den siste kvartfinalebilletten som skulle deles ut på SR-Bank Arena da Viking tok i mot Rosenborg.

Det tok 64 minutter før det kom en avslutning på mål, og den gikk riktignok også i mål.

Moldenseren Sander Svendsen stod alene foran mål da han fikk ballen fra Tripic. Han vendte opp, satte ballen nede til høyre og sendte Viking i ledelsen.

Med timen spilt fikk Lars-Jørgen Salvesen sin debut. Og for en start.

Etter seks minutter på banen plukket han opp ballen på midtbanen. Han satte kursen mot mål, og like før 16-meteren skjøt han ballen nede til høyre og i mål.

– Det kunne ikke bli bedre. Det er sånn man ligger og drømmer om: å komme inn å bli matchvinner, sier Salvesen til NRK.

Salvesen har nå spilt for tre forskjellige lag i dette norgesmesterskapet. Først for Strømsgodset og så for Bodø/Glimt. Salvesen meldte overgang til Viking denne uken etter å ha takket nei tidligere.

Kommer til å hamre inn mål

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, forteller at Salvesen var en viktig spiller å få til Stavanger.

– Det viser han når han dunker inn 2-0 med sin fantastiske venstrefot. Det er ikke mange spillere i Eliteserien som er bedre til å avslutte enn den tidligere Bodø/Glimt-spilleren, sier han.

Han har stor tro på at han kommer til å score mange mål for de mørkeblå.

– Hvis han holder seg skadefri og får spilt på seg selvtillit kommer han til å hamre inn mål.

Målløs førsteomgang

Det var Viking som hadde et lite tak på starten av førsteomgang.

Syv minutter inn i spillet roper hjemmelaget på straffe etter at Nilsen Tangen går i bakken etter en duell med Henriksen. Dommer Rohit Saggi vinket spillet videre.

Etter 30 minutter spilt er det Rosenborg som roper på straffe. Ingason treffer Viking-keeper Gunnarsson da han tar ned ballen inne i sekstenmeteren.

Den største sjansen kom like før pause, da Henriksen gjør et slurvete forsøk på å flikke ballen inn til egen keeper. Det får D'Agostino nyss av og setter på sprang. Rosenborg-keeper får klarert via Viking-spissen.

Det blir en målløs førsteomgang, der ingen av laga hadde avslutninger på mål.

Tidlig i andreomgang får Viking en stor sjanse. Nils Tangen header ballen til D'Agostino som prøver på et skudd, men utførelsen er dårlig. Det blir hjørnespark, som heades unna.

Kvartfinalene spilles neste helg, mens semifinalene går 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai.

Slik spilles kvartfinalene: