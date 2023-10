Salvesen med totalslakt av seg selv: – Pinlig

Sørlendingen var sint da han stilte til intervju med TV 2 i pausen av søndagens kamp mot gamleklubben Strømsgodset, da han stemplet Vikings prestasjon som «fryktelig» og svarte at «alt» måtte bli bedre før han stormet i garderoben.

Etter kampen var det en roligere, men vel så selvkritisk Salvesen som snakket med TV 2 før flyreisen tilbake til Stavanger.

– Jeg kan egentlig bare snakke for meg selv i dag. Det er langt ifra godt nok. Jeg har et ansvar for å prestere selv og etter det dra med meg de andre og være en leder. I dag føler jeg at jeg skuffer lagkamerater, trenerteam og hele klubben, sier Salvesen og hevder:

– Jeg tror jeg spiller min dårligste kamp noensinne. Jeg må bare begynne med meg selv. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er altfor dårlig fra min del i dag, så jeg kan ikke si noe om resten av laget eller noen andre.



Spissen fikk sitt store gjennombrudd i Strømsgodset, der han spilte fra 2019 til 2022. Søndag var han tilbake fra start på Marienlyst stadion for første gang siden han forlot drammensklubben.

Det ble ingen triumfferd: Salvesen traff på seks av 11 pasninger (55 prosent), var totalt borti ballen 18 ganger, fikk to skudd blokkert og kom ikke til en eneste mulighet. Duellspillet var heller ingen suksess: Langs bakken tapte han alle sine fire dueller, mens han i luften vant én av syv.

– Det er ingen god følelse. Det kommer en ny kamp neste uke, men det er selvfølgelig tungt i dag. Jeg kommer tilbake her mot gamleklubben, har lyst til å vise meg frem og hele pakka. Da er det skuffende og pinlig å levere den prestasjonen jeg gjør i dag, lyder dommen fra Salvesen.



– Hva er det du mener du er så dårlig på?

– Jeg vet ikke om jeg treffer på en pasning. Det kommer to gode innlegg, som skal være min styrke, så der bør jeg være. Og jeg mister ballen hver gang jeg har den.

– Føles det som en ond spiral etter hvert som kampen utvikler seg?

– Man prøver å kjempe seg ut av det, tenke neste og alle de tingene, men nå må jeg bare legge fra meg denne kampen. Jeg må bare glemme det egentlig, sier han og varsler en beskjed til lagkamerater og ledelse:

– Jeg kommer til å beklage for prestasjonen min. Det er ikke godt nok. Det tror jeg de ser også.

Salvesen får ros av trener Morten Jensen for måten han uttaler seg på etter kampen.

– Jeg liker alltid spillere som ser seg selv i speilet først før de begynner å peke på andre. Jeg tror nok det er rett at Lars-Jørgen ikke hadde sin beste kamp i dag. Han har mer å gå på, sier Jensen til TV 2.

Han gjentar:

– Jeg liker spillere som tør å innrømme det og si ifra at «min prestasjon var ikke god nok i dag.»



Viking er nede på tredjeplass, passert på målforskjell av Brann, etter helgens serierunde. Med fire kamper igjen å spille peker formkurven nedover, og med Tromsø kun ett poeng bak med én kamp mindre spilt, er rogalendingenes medaljehåp nå truet.

Lørdag venter HamKam på bortebane.