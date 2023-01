Saksøkte storklubben etter graviditet – fikk medhold

Olympique Lyonnais har alltid vært en forkjemper når det kommer til kvinnefotball og støtte idrettsutøvere i alle stadier av livet. Vi har alltid respektert fransk lov, som vi noen ganger har funnet for restriktiv på disse temaene. Dermed har vi alltid aksjonert for økt beskyttelse av spillere på disse punktene.



Vi har gjort alt vi kan for å støtte Sara Björk Gunnarsdóttir i hennes graviditet, samt hennes tilbakevending til det høyeste nivået. På hennes anmodning ble vi enige om å la henne ta fødselspermisjon på Island, hennes opprinnelsesland. Da hun kom tilbake til Frankrike, etter fødselen av sønnen hennes, gjorde vi alt for å fremme hennes tilbakevending til toppnivå under forhold som gjorde det mulig for henne å leve sitt nye liv som mor etter beste evne, i tillegg til at hun kunne vende tilbake til idretten spesielt takket være et avansert akkompagnement, som vi gjorde da med Amel Majri.

Dette emnet ligger oss spesielt nært på hjertet, og vi er stolte over å ha fulgt henne de siste månedene gjennom hele svangerskapet til hun kom tilbake på banen mot Soyaux, slik at hun også kunne reise med datteren og barnepiken.

De siste måneden har FIFA valgt for første gang å legge ut et juridisk rammeverk for spillere som må oppleve barsel i løpet av karrieren. Det vi er glade for. FIFA kritiserer oss nå for ikke å ha tilbudt en annen jobb til Sara Björk Gunnarsdóttir under hennes sykmelding og deretter hennes fødselspermisjon, samtidig som loven forbyr oss å gjøre det i Frankrike og spilleren hadde uttrykkelig bedt oss om å kunne å komme tilbake for å bo på Island, noe vi hadde akseptert.

Vi er stolte over å ha hatt Sara Björk Gunnarsdóttir i troppen til Olympique Lyonnais. Våre veier skilte seg av rent sportslige årsaker. Hvis hun ønsker å hjelpe oss i dag med å videreutvikle fransk lov, vil vi gjerne kunne involvere henne i vår innsats sammen med Amel Majri for å gjøre det mulig for alle idrettsutøvere å fullt ut oppleve graviditeten sin, så vel som å komme tilbake til idretten.